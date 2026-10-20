Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Dramatičan preokret u 'Love Islandu'! Publika preuzela kontrolu, a onda je pročitano Valentinovo ime

U vili regionalnog dating showa 'Love Island Adria' svakim danom sve je više emocija, preokreta i neočekivanih situacija. Nakon brojnih uspona i padova među islanderima, nova večer donijela je još jedan trenutak zbog kojeg nitko nije ostao ravnodušan

RTL.hr
20.10.2026 09:00

Islanderi su uživali na zabavi, no njihovo opušteno druženje iznenada je prekinula poruka koja je u sekundi promijenila atmosferu u vili: 

"Islanderi, jedan par nalazi se u ozbiljnoj opasnosti. Gledatelji su glasali, a njihova odluka stavit će taj odnos na test koji bi mogao potpuno promijeniti stvari u vili", pisalo je u poruci. 

Anthony, Alja, Anja, Love Island Adria
Anthony, Alja, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Muk i nagađanja u vili

Među islanderima je odmah nastao muk i šok, a ubrzo su krenula burna nagađanja o tome na koga se ta odluka publike zapravo odnosi. Pokušavali su povezati posljednja događanja u vili, razmirice i nedavne poteze kako bi otkrili koji bi se par mogao naći u najvećim problemima. 

No, neizvjesnost nije dugo trajala jer je ubrzo stigla nova, još izravnija poruka: 

"Valentine, publika je odlučila", glasilo je u obavijesti koja je zatekla sve prisutne.

Valentin i Drina, Love Island Adria
Valentin i Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

 Nakon toga svima u vili postalo je jasno da se odluka gledatelja direktno odnosi upravo na Valentina. Ipak, što je točno publika presudila i kakve će to posljedice ostaviti na njegov odnos i daljnji boravak u vili, tek ostaje za vidjeti.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Eskalacija u 'Love Islandu'! Gašperu prekipjelo kada je čuo kako ga je Nikola nazvao: 'Nikola, dođi ovamo!'

Moglo bi te zanimati

Sve je počelo poljubcem pod povezom: Kako su Alja i Anthony napokon postali par i osvojili simpatije gledatelja

Lara u suzama odbila Tonijevu ispriku i priznala da odustaje: 'Jesam li ja stvarno tako loša?'

'Luka nikad nije izgledao ovako sretno!': Lidia ga potpuno opčinila, a rezultati izazova potvrdili su veliku strast

Tara i Vukašin u novoj emisiji 'Bombaškoljka' iskreni o jednom islanderu: 'Uživa jer je dobio pažnju, zamjeram mu to!'

Dosad najvrući izazov u 'Love Island Adria': Pogledajte kako su djevojke zablistale i podigle puls dečkima

Što donosi novi tjedan 'Divljih pčela'? Slijedi povratak koji svi željno iščekuju, a u pozadini se spremaju nova iznenađenja

Pročitaj na Net.hr
Oženio se Marshall iz 'Kako sam upoznao vašu majku': Evo tko je njegova odabranica
Kazalište KNAP opet ima hit! 'Bog masakra' izazvao duge ovacije na premijeri
Luna Valas progovorila o gubitku voljene sestre: 'Toliko nas je naučila, bez da je pričala'
Kobeova malena više nije tako mala: Pogledajte u kakvu je ljepoticu izrasla njegova kći
Sjećate li se crvenokose Ginny Weasley? Ovako danas izgleda zvijezda Harryja Pottera
Prozvali su je plus size manekenkom, našla se u žarištu rasprave, a sada izgleda drukčije
Ariana Grande oprostila se od prvog ljubimca emotivnom objavom: 'Hvala ti na ljubavi'
Tragičan odlazak poznate manekenke nedugo nakon rođenja kćeri: Povezivali je s Justinom Bieberom
Jelena Perčin o tome kako je umalo uhapšena na dan vjenčanja: 'Bilo je ljepše nego smo zamislili'
Ovo su najvruća izdanja jedne od omiljenih anđela Victoria's Secreta