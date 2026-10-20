Dramatičan preokret u 'Love Islandu'! Publika preuzela kontrolu, a onda je pročitano Valentinovo ime

U vili regionalnog dating showa 'Love Island Adria' svakim danom sve je više emocija, preokreta i neočekivanih situacija. Nakon brojnih uspona i padova među islanderima, nova večer donijela je još jedan trenutak zbog kojeg nitko nije ostao ravnodušan

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Islanderi su uživali na zabavi, no njihovo opušteno druženje iznenada je prekinula poruka koja je u sekundi promijenila atmosferu u vili: "Islanderi, jedan par nalazi se u ozbiljnoj opasnosti. Gledatelji su glasali, a njihova odluka stavit će taj odnos na test koji bi mogao potpuno promijeniti stvari u vili", pisalo je u poruci.

icon-expand icon-close icon-close Anthony, Alja, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Muk i nagađanja u vili

Među islanderima je odmah nastao muk i šok, a ubrzo su krenula burna nagađanja o tome na koga se ta odluka publike zapravo odnosi. Pokušavali su povezati posljednja događanja u vili, razmirice i nedavne poteze kako bi otkrili koji bi se par mogao naći u najvećim problemima. No, neizvjesnost nije dugo trajala jer je ubrzo stigla nova, još izravnija poruka: "Valentine, publika je odlučila", glasilo je u obavijesti koja je zatekla sve prisutne.

icon-expand Valentin i Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo