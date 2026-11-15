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Love Island Adria

Drina i Valentin iskreno o pobjedi i publici koja ih je podržala: 'Ova generacija neće kaos, nego nešto fino, lijepo i zdravo'

Pobjednici prve sezone hit showa 'Love Island Adria', Drina i Valentin, gostovali su u novoj epizodi 'Bombaškoljke', gdje su bez zadrške progovorili o svom odnosu, emocijama nakon finala i razlozima zbog kojih smatraju da ih je publika nagradila pobjedom

RTL.hr
15.11.2026 20:00

Iako su od samog početka djelovali kao jedan od najstabilnijih parova u vili, u novoj epizodi 'Bombaškoljke' priznali su da sami nisu očekivali da će upravo njihova priča otići do samog kraja.

"Nismo vjerovali da možemo pobijediti jer smo zdravo dosadni"

Valentin je iskreno otkrio kako je njihov odnos izgledao iz njegove perspektive te zašto je smatrao da gledateljima možda neće biti najzanimljiviji za pobjedu u showu punom preokreta.

"Djelovalo mi je da smo mi zdrav odnos i dobar primjer. Mi nismo vjerovali da možemo pobijediti jer smo zdravo dosadni", priznao je Valentin, dodavši kako mu je posebno drago što je publika ipak prepoznala njihovu energiju: "Većina ljudi, ako smo pobijedili, želi vidjeti nešto tako – i to je jako lijepo."

Drina, Valentin, Bombaškoljka
Drina, Valentin, Bombaškoljka FOTO: RTL

Publika prepoznala normalnost umjesto drame

S njim se u potpunosti složila i Drina, naglasivši kako publika od ovakvog formata često očekuje dramu i nepredvidive situacije, no na kraju su gledatelji ipak dali prednost iskrenosti i mirnijem odnosu.

"Ti hoćeš od 'Love Islanda' neko ludilo, bilo je i toga, ali su ljudi opet... To je naš mentalitet, ja mislim, i meni je toliko drago što su prepoznali da je normalno dobro. Da vole i podržavaju nešto normalno i zdravo", istaknula je Drina.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Za kraj je zaključila kako je upravo njihova pobjeda najljepša poruka o tome što publika danas zaista cijeni: "To je predivno, ova generacija neće ludilo, neće kaos, nego hoće nešto fino, lijepo i zdravo."

Što su još Drina i Valentin otkrili o svojim planovima za zajednički život i ostalim kandidatima, doznajte u novoj epizodi 'Bombaškoljke' – gledajte odmah ekskluzivno na platformi Voyo!

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Love Island Adria

Otvoreno o ljubavi, komentarima i drugim parovima: Novu 'Bombaškoljku' s Drinom i Valentinom gledajte odmah na Voyo

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