Drina i Valentin nisu iskren par? Sumnje pred finale sve su veće, no nemaju svi isto mišljenje

Kako se finale u vili na Tenerifeu opasno približava, rasprave o iskrenosti među islanderima postaju sve napetije, a jedan je odnos došao pod poseban znak pitanja

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Završni tjedan prve sezone dating showa Love Island Adria donosi sve otvorenije razgovore među islanderima. Pokretač nove debate bio je Anthony, koji je preostalim kandidatima postavio izravno pitanje – koji par u vili glumi emocije i predstavlja najmanje iskren odnos pred kamerama.

icon-expand icon-close icon-close Stefan, Matija, Gašper, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tijekom razgovora u žarištu se ponovno našao stav Leonarde. Ona je još od svojih prvih dana u vili otvoreno isticala sumnju u odnos Drine i Valentina, proglasivši ih parom koji u najvećoj mjeri glumi bliskost. Matija je u toj situaciji reagirao naglasivši kako svatko ima pravo na vlastiti doživljaj i procjenu tuđih emocija. Gašper je priznao kako iznesene tvrdnje iznenađuju s obzirom na to da se ranije nije naglas raspravljalo o tom paru u takvom tonu.

icon-expand Valentin i Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Analiza odnosa i drukčije perspektive

Razgovor se ubrzo proširio i na druge relacije unutar vile. Alja je ponudila svoje viđenje situacije te izdvaja Anju i Gašpera kao par koji po njoj zrači najvećom iskrenošću. Prema njezinom objašnjenju, njih dvoje prošli su kroz niz izazova, uspona i padova, zbog čega smatra da imaju stabilne temelje za nastavak odnosa i u stvarnom svijetu izvan showa.

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo