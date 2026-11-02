Drina i Valentin nisu iskren par? Sumnje pred finale sve su veće, no nemaju svi isto mišljenje

Završni tjedan prve sezone dating showa Love Island Adria donosi sve otvorenije razgovore među islanderima. Pokretač nove debate bio je Anthony, koji je preostalim kandidatima postavio izravno pitanje – koji par u vili glumi emocije i predstavlja najmanje iskren odnos pred kamerama.
Tijekom razgovora u žarištu se ponovno našao stav Leonarde. Ona je još od svojih prvih dana u vili otvoreno isticala sumnju u odnos Drine i Valentina, proglasivši ih parom koji u najvećoj mjeri glumi bliskost. Matija je u toj situaciji reagirao naglasivši kako svatko ima pravo na vlastiti doživljaj i procjenu tuđih emocija.
Gašper je priznao kako iznesene tvrdnje iznenađuju s obzirom na to da se ranije nije naglas raspravljalo o tom paru u takvom tonu.
Analiza odnosa i drukčije perspektive
Razgovor se ubrzo proširio i na druge relacije unutar vile. Alja je ponudila svoje viđenje situacije te izdvaja Anju i Gašpera kao par koji po njoj zrači najvećom iskrenošću. Prema njezinom objašnjenju, njih dvoje prošli su kroz niz izazova, uspona i padova, zbog čega smatra da imaju stabilne temelje za nastavak odnosa i u stvarnom svijetu izvan showa.
S druge strane, Matija je dodatno raščlanio poziciju Drine i Valentina, primijetivši kako njihova veza dosad nije bila izložena ozbiljnijim testovima ili potencijalnim prijetnjama. Osvrnuo se i na situaciju s Alisom, istaknuvši kako mu je bilo neobično što je Valentin odlučio zatvoriti odnos s Drinom dok je još formalno bio u paru s Alisom, iako je bilo vidljivo da mu se Alisa sviđala.
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