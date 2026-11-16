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Love Island Adria

Drina i Valentin u novoj 'Bombaškoljci' ekskluzivno otkrili koju su državu izabrali za prvo zajedničko putovanje!

Dok se kod oboje vidi koliko su skromni i prizemljeni, njihovi su se prioriteti ipak podijelili na praktične kućanske potrebe i nove avanture

RTL.hr
16.11.2026 09:00

Pobjednici prve sezone hit showa 'Love Island Adria', Drina i Valentin, u novoj su epizodi Bombaškoljke bez zadrške otkrili na što planiraju potrošiti osvojenu novčanu nagradu, ali i ekskluzivno najavili prvu zajedničku destinaciju na koju uskoro kreću.

"Nova veš-mašina, imam neku već 10 godina i slabo pere"

Valentin je odmah priznao kako nagradu ne planira trošiti na luksuz, već na stvari koje su mu u svakodnevici zaista potrebne i koje će mu uljepšati opuštanje kod kuće.

"Nova veš-mašina, imam neku već 10 godina i slabo pere. Osnovna stvar jedna, nema osnovnih – samo jedna. Pored toga, veš-mašina, televizor i možda PlayStation", iskreno je nabrojao Valentin te uz osmijeh dodao čemu se posebno veseli: Jedva čekam gledati filmove."

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ekskluzivno otkrili koju državu uskoro posjećuju

Za razliku od Valentina, Drina je naglasila kako trenutačno nema nikakvih posebnih želja kada su u pitanju materijalne stvari, već joj je fokus isključivo na zajedničkim iskustvima i stvaranju uspomena izvan vile.

"Što se mene tiče, nema materijalnih želja osim putovanja. Dogovorili smo se u Rumunjsku", ekskluzivno je otkrila Drina i tako potvrdila da par već aktivno planira svoje prvo veliko putovanje nakon pobjede.

Drina, Valentin, Bombaškoljka
Drina, Valentin, Bombaškoljka FOTO: RTL

Što su još Drina i Valentin otkrili o svom odnosu, planovima za budućnost i ostalim kandidatima, doznajte u novoj epizodi 'Bombaškoljke' – gledajte odmah ekskluzivno na platformi Voyo!

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Love Island Adria

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