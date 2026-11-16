Pobjednici prve sezone hit showa 'Love Island Adria' , Drina i Valentin , u novoj su epizodi Bombaškoljke bez zadrške otkrili na što planiraju potrošiti osvojenu novčanu nagradu, ali i ekskluzivno najavili prvu zajedničku destinaciju na koju uskoro kreću.

Valentin je odmah priznao kako nagradu ne planira trošiti na luksuz, već na stvari koje su mu u svakodnevici zaista potrebne i koje će mu uljepšati opuštanje kod kuće.

"Nova veš-mašina, imam neku već 10 godina i slabo pere. Osnovna stvar jedna, nema osnovnih – samo jedna. Pored toga, veš-mašina, televizor i možda PlayStation", iskreno je nabrojao Valentin te uz osmijeh dodao čemu se posebno veseli: Jedva čekam gledati filmove."