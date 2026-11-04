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Love Island Adria

Drina komentirala da odnos Alje i Anthonyja ide presporo, Alja ubrzo reagirala

Tijekom svakodnevnog spremanja i šminkanja, Alja je Anji povjerila detalje razgovora s Anthonyjem koji je pokrenuo nova pitanja o tuđem uplitanju u njihov odnos

RTL.hr
04.11.2026 16:00

Nakon što su u vili nastupili mirniji trenuci, razgovori među islanderima ponovno su iznijeli na površinu zanimljive detalje. Dok su se spremale i šminkale, Alja i Anja povele su opušten razgovor koji je ubrzo skrenuo na temu Anthonyja i njihove dinamike.

Alja je najprije otkrila zanimljivu crticu iz njihove svakodnevice:

"Jučer sam pitala Anthonyja je li ikada hodao s plavušom. I rekao je da nije", ispričala je Alja, na što je Anja u nevjerici reagirala.

No, opušteni razgovor ubrzo je dobio ozbiljniji ton kada je Alja podijelila što je Anthonyja zapravo mučilo.

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Drina smatra da idu presporo?

Alja je nastavila objašnjavati kako je došlo do nepredviđenih sumnji u njihov odnos:

"A jučer me pitao mislim li da idemo presporo. Drina mu je rekla da to izgleda kao da ide jako sporo, pa je on htio mene pitati čini li se i meni tako. Rekla sam mu da ne", otkrila je Alja.

Anja ostala zatečena tim saznanjem te nije skrivala iznenađenje Drininim uplitanjem:

"Drina mu je to rekla? Ne kužim. Meni se ne čini da vi idete presporo. Meni se čini da ide kako treba jedan par", iskreno je komentirala Anja, pruživši podršku prijateljici.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Reakcija iz ispovjedaonice

Alja je kasnije u ispovjedaonici otvoreno prokomentirala zašto smatra da Drina uopće analizira njihov odnos i stvara li to nepotreban pritisak na Anthonyja:

"Drina jednostavno želi znati što se kuha u svakoj kući...", poručila je Alja bez uljepšavanja.

Anthony i Alja, Love Island Adria
Anthony i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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