Drina nezadovoljna ponašanjem Valentina: 'Imali su vrući trenutak, to hvatanje meni na oči...'

Iako se činilo da među njima nema mjesta za treću osobu, nepromišljeni potezi u igri izazvali su pravu provalu ljubomore.
"Vrući trenutak" pred svjedocima
Drini nimalo nije bilo ugodno promatrati kako njezin partner u igri opušteno flertuje i izmjenjuje dodire s Marijom Terezom pred ostalim stanarima, zbog čega je odmah odlučila reagirati i najaviti ozbiljan razgovor u četiri oka.
"Mislim da su Valentin i Marija Tereza imali jedan vrući trenutak, to hvatanje meni na oči", vidno potresena priznala je Drina, ne skrivajući koliko su je povrijedili ti prizori.
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