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Love Island Adria

Drina nezadovoljna ponašanjem Valentina: 'Imali su vrući trenutak, to hvatanje meni na oči...'

Atmosfera u vili 'Love Island Adria' ponovno je dovedena do usijanja tijekom izazova 'Vrelo ljeto', a ovaj je put na staklenim nogama završio odnos Valentina i Drine

RTL.hr
18.09.2026 20:00

Iako se činilo da među njima nema mjesta za treću osobu, nepromišljeni potezi u igri izazvali su pravu provalu ljubomore.

"Vrući trenutak" pred svjedocima

Drini nimalo nije bilo ugodno promatrati kako njezin partner u igri opušteno flertuje i izmjenjuje dodire s Marijom Terezom pred ostalim stanarima, zbog čega je odmah odlučila reagirati i najaviti ozbiljan razgovor u četiri oka.

"Mislim da su Valentin i Marija Tereza imali jedan vrući trenutak, to hvatanje meni na oči", vidno potresena priznala je Drina, ne skrivajući koliko su je povrijedili ti prizori.

Drina, Valentin, Marija Tereza, Love Island Adria
Drina, Valentin, Marija Tereza, Love Island Adria FOTO: Voyo

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