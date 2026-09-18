Drina nezadovoljna ponašanjem Valentina: 'Imali su vrući trenutak, to hvatanje meni na oči...'

Iako se činilo da među njima nema mjesta za treću osobu, nepromišljeni potezi u igri izazvali su pravu provalu ljubomore.

Drini nimalo nije bilo ugodno promatrati kako njezin partner u igri opušteno flertuje i izmjenjuje dodire s Marijom Terezom pred ostalim stanarima, zbog čega je odmah odlučila reagirati i najaviti ozbiljan razgovor u četiri oka.

"Mislim da su Valentin i Marija Tereza imali jedan vrući trenutak, to hvatanje meni na oči", vidno potresena priznala je Drina, ne skrivajući koliko su je povrijedili ti prizori.