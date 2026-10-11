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Love Island Adria

Drina o kritikama da između nje i Valentina nema kemije: 'Ja sam sramežljiva oko tih stvari'

Drina je zahvaljujući glasovima publike osvojila nagradu i odvela Valentina u ljubavno gnijezdo gdje su proveli noć nasamo. Jutro poslije donijelo je brojna pitanja, a voditeljica Dragana iskoristila je priliku da s njom popriča o razvoju tog odnosa i glasinama koje kruže vilom

RTL.hr
11.10.2026 11:00

Odlazak u ljubavno gnijezdo bio je pun pogodak za Drinu i Valentina, koji su napokon dobili priliku za malo privatnosti daleko od znatiželjnih pogleda ostalih Islandera. U razgovoru s Draganom, Drina je otkrila kako je prošla njihova prva noć u osami. Priznala je da su prva dva sata proveli isključivo u razgovoru, uživajući u miru koji im je nedostajao.

Na voditeljičino pitanje o tome koja je sljedeća faza njihovog odnosa, Drina je bila prilično jasna. Izrazila je nadu da će im i dalje biti ovako divno te da će njihov odnos s vremenom postajati samo lakši i prirodniji. Priznala je da na samom početku strasti nije bilo u tolikoj mjeri jer su se tek upoznavali, ali se situacija znatno promijenila nakon prvog poljupca i vremena koje su proveli razdvojeni.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Odgovor na sumnje o nedostatku strasti

Iako Drina i Valentin uživaju u zajedničkim trenucima, neki natjecatelji u vili otvoreno su izrazili sumnju u njihovu međusobnu kemiju. Dragana je bez okolišanja pitala Drinu što misli o onima koji ne vide nikakvu strast u njihovom odnosu. Drina se nije dala smesti, ističući da svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali da postoji dobar razlog zašto se pred drugima ponaša suzdržano.

"Pa mislim da svatko ima svoje mišljenje, a ja sam generalno jako stidljiva. Što se tiče tog dijela, ne volim da ga prikazuju toliko javno", objasnila je iskreno voditeljici. Dodala je kako joj je potpuno jasno zašto netko sa strane može donijeti takvu procjenu, ali da se ona osobno osjeća predivno i da je sretna.

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Svoju stranu priče kasnije je podijelila i u opuštenom razgovoru s Larom, gdje je još jednom potvrdila da ne mari za tuđa mišljenja. Naglasila je da svoju intimu želi zadržati za sebe i Valentina, a ne izlagati je pred kamerama i drugim ljudima. "Ovdje meni ono što imam s Valentinom je nešto najdivnije i ako to drugi ne vide, sve je ok. Ja znam što ja osjećam", zaključila je Drina, dok je i sam Valentin potvrdio da u njihovom odnosu strasti nipošto ne nedostaje.

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Love Island Adria

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