Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Drina oduševljena Valentinom nakon romantičnog spoja: 'Meni je nevjerojatno kako me dobro čita i razumije, jako mi se sviđa!'

Gledatelji i Islanderi nagradili su Drinu i Valentina bijegom iz vile, a njihov intimni spoj izvan kamera pretvorio se u pravu emotivnu eksploziju!

RTL.hr
23.09.2026 10:54

Uz šampanjac i opuštenu atmosferu, par je otvorio i neke od najranjivijih tema iz prošlosti. Drina je bez ustručavanja priznala svoje najveće emotivno razočaranje – petogodišnju vezu koja je završila brutalnom prevarom s partnerove strane.

No, Valentin je odmah pokazao zrelost kakvu cure u vili već danima uzalud traže kod ostalih muškaraca. Iskreno progovorivši o svojim bivšim odnosima, poručio je kako svaka djevojka s kojom je u vezi zaslužuje samo najbolju verziju njega – izjava koja je Drinu u potpunosti oborila s nogu.

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Nisam vjerovala da se ovo može dogoditi tako brzo!'

Oduševljena Valentinovom pažnjom i sposobnošću da osjeti njezino raspoloženje bez ijedne izgovorene riječi, Drina pred kamerama nije skrivala koliko je opčinjena:

"Meni je nevjerojatno da mene netko tako dobro čita i tako dobro razumije, bez da sam mu ikad išta rekla! Mnogo mi se sviđa, sve više iz dana u dan. Nisam vjerovala da to tako brzo može da se dogodi."

Osim što su shvatili da oboje imaju ogromnu potrebu za fizičkim dodirom, grljenjem i maženjem, Drina je otišla i korak dalje. Priznala je da u glavi već slaže scenarije njihovog zajedničkog života izvan showa – od glasne glazbe i vožnje sa spuštenim prozorima do dolazaka u njegov rodni Novi Sad.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Priznanje od cijele vile

Da ne igraju prljavo i da ne glume pred kamerama, potvrdili su i ostali Islanderi. Na anonimnom glasanju krajem dana, upravo su Drina i Valentin uvjerljivo izglasani kao par koji najiskrenije i najkvalitetnije radi na svom odnosu.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Roberto se osjeća neshvaćeno: 'Ja i Loren se osjećamo targetirano, osjetim da se ljudi drugačije ponašaju prema nama!'

Love Island Adria

Pao strastveni poljubac Alje i Luke pred svima: 'Jedva sam čekala da me netko podigne i tako poljubi!'

Moglo bi te zanimati

Gašper priznao u 'Love Islandu': 'Spavao sam sa ženom koja je bila u braku!'

Valentin otkrio s koliko godina je izgubio nevinost, a odgovor bi vas mogao iznenaditi!

Mili poslala oštru poruku: 'Muškarci koji imaju duple standarde trebaju izaći iz pećine!'

Anthony šokirao Islandere: 'Imao sam intimne odnose u troje sa 16 godina'

Gašper traži potvrdu od dečkiju: 'Recite mi iskreno, smatrate da je isto kada muško i žensko spava s 50 ljudi?'

Valentin oštro poručio: 'U vili imamo neobrazovane muškarce koji su patrijarhalni kao Roberto i Gašper, to vidim od prvog dana'

Pročitaj na Net.hr
Kada ima vremena za vožnju? Znate li koje sve slavne ljepotice je zaveo Lewis Hamilton?
Velika tragedija u obitelji Miroslava Ilića: Utopio se njegov bratić, pjevač potvrdio
Amra iz 'Gospodina Savršenog' je trudna! Za Net.hr: 'Termin je u siječnju, već imamo imena'
Djevojka novog Hajdukovog igrača bijesna na hrvatsku aviokompaniju: 'Što su nam učinili...'
Haris Džinović obilježava četiri desetljeća karijere: U Lisinskom najavljen koncert, evo kada
U novoj istrazi 'Specijalista Zagreb': Smrt osebujnog slikara otkriva mrežu tajni i prevara
Jamie Foxx potvrdio da čeka dijete s 27 godina mlađom: 'Imam bebu na putu, još uvijek mogu'
Preminuo Gary 'Angry' Anderson, frontmen legendarnog australskog benda Rose Tattoo
Najbolje serije za duge jesenske večeri na Voyo
Utrka se nastavlja: Tko će kome zabiti nož u leđa, a tko glumi glavnog negativca?