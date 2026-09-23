Drina oduševljena Valentinom nakon romantičnog spoja: 'Meni je nevjerojatno kako me dobro čita i razumije, jako mi se sviđa!'

Uz šampanjac i opuštenu atmosferu, par je otvorio i neke od najranjivijih tema iz prošlosti. Drina je bez ustručavanja priznala svoje najveće emotivno razočaranje – petogodišnju vezu koja je završila brutalnom prevarom s partnerove strane.
No, Valentin je odmah pokazao zrelost kakvu cure u vili već danima uzalud traže kod ostalih muškaraca. Iskreno progovorivši o svojim bivšim odnosima, poručio je kako svaka djevojka s kojom je u vezi zaslužuje samo najbolju verziju njega – izjava koja je Drinu u potpunosti oborila s nogu.
'Nisam vjerovala da se ovo može dogoditi tako brzo!'
Oduševljena Valentinovom pažnjom i sposobnošću da osjeti njezino raspoloženje bez ijedne izgovorene riječi, Drina pred kamerama nije skrivala koliko je opčinjena:
"Meni je nevjerojatno da mene netko tako dobro čita i tako dobro razumije, bez da sam mu ikad išta rekla! Mnogo mi se sviđa, sve više iz dana u dan. Nisam vjerovala da to tako brzo može da se dogodi."
Osim što su shvatili da oboje imaju ogromnu potrebu za fizičkim dodirom, grljenjem i maženjem, Drina je otišla i korak dalje. Priznala je da u glavi već slaže scenarije njihovog zajedničkog života izvan showa – od glasne glazbe i vožnje sa spuštenim prozorima do dolazaka u njegov rodni Novi Sad.
Priznanje od cijele vile
Da ne igraju prljavo i da ne glume pred kamerama, potvrdili su i ostali Islanderi. Na anonimnom glasanju krajem dana, upravo su Drina i Valentin uvjerljivo izglasani kao par koji najiskrenije i najkvalitetnije radi na svom odnosu.
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