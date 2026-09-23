Drina oduševljena Valentinom nakon romantičnog spoja: 'Meni je nevjerojatno kako me dobro čita i razumije, jako mi se sviđa!'

Gledatelji i Islanderi nagradili su Drinu i Valentina bijegom iz vile, a njihov intimni spoj izvan kamera pretvorio se u pravu emotivnu eksploziju!

icon-close

Uz šampanjac i opuštenu atmosferu, par je otvorio i neke od najranjivijih tema iz prošlosti. Drina je bez ustručavanja priznala svoje najveće emotivno razočaranje – petogodišnju vezu koja je završila brutalnom prevarom s partnerove strane. No, Valentin je odmah pokazao zrelost kakvu cure u vili već danima uzalud traže kod ostalih muškaraca. Iskreno progovorivši o svojim bivšim odnosima, poručio je kako svaka djevojka s kojom je u vezi zaslužuje samo najbolju verziju njega – izjava koja je Drinu u potpunosti oborila s nogu.

icon-expand icon-close icon-close Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Nisam vjerovala da se ovo može dogoditi tako brzo!'

Oduševljena Valentinovom pažnjom i sposobnošću da osjeti njezino raspoloženje bez ijedne izgovorene riječi, Drina pred kamerama nije skrivala koliko je opčinjena: "Meni je nevjerojatno da mene netko tako dobro čita i tako dobro razumije, bez da sam mu ikad išta rekla! Mnogo mi se sviđa, sve više iz dana u dan. Nisam vjerovala da to tako brzo može da se dogodi." Osim što su shvatili da oboje imaju ogromnu potrebu za fizičkim dodirom, grljenjem i maženjem, Drina je otišla i korak dalje. Priznala je da u glavi već slaže scenarije njihovog zajedničkog života izvan showa – od glasne glazbe i vožnje sa spuštenim prozorima do dolazaka u njegov rodni Novi Sad.

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Priznanje od cijele vile