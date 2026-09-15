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Love Island Adria

Drina pred svima rekla što misli: 'Anthony je problem u najavi, djeluješ mi impulsivno i neiskreno!'

Iako je dan započeo romantičnim gestama, poput doručka u obliku srca, igra 'Ice Breaker' u potpunosti je promijenila dinamiku u vili i otkrila što natjecatelji doista misle jedni o drugima

RTL.hr
15.09.2026 10:00

Atmosfera je dosegla točku vrenja tijekom igre osmišljene da probije led i potakne iskrenost. Na pitanje o tome tko od momaka predstavlja "nevolju u najavi", nekoliko je djevojaka podiglo ruku, no Drina je bila ta koja je svoje mišljenje uputila izravno Anthonyju.

"Mislim da je problem u najavi Anthony", započela je, dok ju je on iznenađeno gledao. "Ne znam, djeluješ mi malo tako. Impulsivno i neiskreno", objasnila je svoj stav, pokrenuvši lavinu komentara i analiza. Anthony se pokušao obraniti, tvrdeći da s Drinom gotovo nikada nije ni razgovarao te da ne razumije otkud takav dojam.

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nonšalantnost kao crvena zastava

Drinino mišljenje nije bilo usamljeno. Čini se kako je Anthonyjevo ponašanje i drugim djevojkama dalo povoda za brigu. Lara je ranije izrazila nezadovoljstvo njegovom "nonšalancijom" i nedostatkom inicijative, a tijekom igre i Tara je istaknula ponašanje koje smatra "crvenom zastavom".

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kasnije je, u razgovoru s drugim muškarcima, i sam priznao da ga je igra izbacila iz takta. "Sve je ispalo kao da sam ja neki game player ili player ili ono, loš. Kao sve imam, sve planiram", povjerio se, svjestan da je slika o njemu ozbiljno narušena. Hoće li uspjeti popraviti štetu i dokazati djevojkama, a pogotovo Drini i Lari, da su njegove namjere iskrene, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno - nakon ove igre, odnosi u vili više nikada neće biti isti.

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Love Island Adria

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