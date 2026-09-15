Drina pred svima rekla što misli: 'Anthony je problem u najavi, djeluješ mi impulsivno i neiskreno!'

Atmosfera je dosegla točku vrenja tijekom igre osmišljene da probije led i potakne iskrenost. Na pitanje o tome tko od momaka predstavlja "nevolju u najavi", nekoliko je djevojaka podiglo ruku, no Drina je bila ta koja je svoje mišljenje uputila izravno Anthonyju.
"Mislim da je problem u najavi Anthony", započela je, dok ju je on iznenađeno gledao. "Ne znam, djeluješ mi malo tako. Impulsivno i neiskreno", objasnila je svoj stav, pokrenuvši lavinu komentara i analiza. Anthony se pokušao obraniti, tvrdeći da s Drinom gotovo nikada nije ni razgovarao te da ne razumije otkud takav dojam.
Nonšalantnost kao crvena zastava
Drinino mišljenje nije bilo usamljeno. Čini se kako je Anthonyjevo ponašanje i drugim djevojkama dalo povoda za brigu. Lara je ranije izrazila nezadovoljstvo njegovom "nonšalancijom" i nedostatkom inicijative, a tijekom igre i Tara je istaknula ponašanje koje smatra "crvenom zastavom".
Kasnije je, u razgovoru s drugim muškarcima, i sam priznao da ga je igra izbacila iz takta. "Sve je ispalo kao da sam ja neki game player ili player ili ono, loš. Kao sve imam, sve planiram", povjerio se, svjestan da je slika o njemu ozbiljno narušena. Hoće li uspjeti popraviti štetu i dokazati djevojkama, a pogotovo Drini i Lari, da su njegove namjere iskrene, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno - nakon ove igre, odnosi u vili više nikada neće biti isti.
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.