Drina pred svima rekla što misli: 'Anthony je problem u najavi, djeluješ mi impulsivno i neiskreno!'

Atmosfera je dosegla točku vrenja tijekom igre osmišljene da probije led i potakne iskrenost. Na pitanje o tome tko od momaka predstavlja "nevolju u najavi", nekoliko je djevojaka podiglo ruku, no Drina je bila ta koja je svoje mišljenje uputila izravno Anthonyju.

"Mislim da je problem u najavi Anthony", započela je, dok ju je on iznenađeno gledao. "Ne znam, djeluješ mi malo tako. Impulsivno i neiskreno", objasnila je svoj stav, pokrenuvši lavinu komentara i analiza. Anthony se pokušao obraniti, tvrdeći da s Drinom gotovo nikada nije ni razgovarao te da ne razumije otkud takav dojam.