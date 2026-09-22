Drina priznala da je u jednoj noći poljubila pet osoba: 'Da se ogradim, nisu to bili samo muškarci, bilo je tu i djevojaka'

Dok su natjecatelji nagađali tko drži titulu najvećeg zavodnika u vili, razotkrivanje Drinine kutije izazvalo je opću nevjericu. Otkriveno je da je Drina u jednoj jedinoj noći uspjela poljubiti čak – pet osoba!

Izazov u kojem su Islanderi morali rangirati jedni druge na temelju skrivenih brojki iz prošlosti donio je pravi usijani trenutak kada je na red došlo pitanje – koliko su najviše osoba poljubili u samo jednoj večeri?

Drina je odmah preuzela riječ kako bi objasnila pozadinu svoje divlje noći i ublažila dojam koji je ova brojka ostavila na muški dio vile:

"Ja se sad moram ograditi! Nije pisalo da je to bio poljubac samo s muškarcima u jednoj noći, ili s djevojkama, ili s prijateljicama. Tako da, to je moj odgovor!"

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