Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Drina priznala da je u jednoj noći poljubila pet osoba: 'Da se ogradim, nisu to bili samo muškarci, bilo je tu i djevojaka'

Nakon niza teških priznanja i rasprava o prošlim vezama, najnovije iznenađenje priredila je atraktivna Drina, čije je priznanje o tulumarenju i rekordnom broju poljubaca zaledilo sve prisutne

RTL.hr
22.09.2026 07:00

Izazov u kojem su Islanderi morali rangirati jedni druge na temelju skrivenih brojki iz prošlosti donio je pravi usijani trenutak kada je na red došlo pitanje – koliko su najviše osoba poljubili u samo jednoj večeri?

Dok su natjecatelji nagađali tko drži titulu najvećeg zavodnika u vili, razotkrivanje Drinine kutije izazvalo je opću nevjericu. Otkriveno je da je Drina u jednoj jedinoj noći uspjela poljubiti čak – pet osoba!

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Šok u vili i ekspresno opravdanje

Drina je odmah preuzela riječ kako bi objasnila pozadinu svoje divlje noći i ublažila dojam koji je ova brojka ostavila na muški dio vile:

"Ja se sad moram ograditi! Nije pisalo da je to bio poljubac samo s muškarcima u jednoj noći, ili s djevojkama, ili s prijateljicama. Tako da, to je moj odgovor!"

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

drina love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Alja očitala bukvicu dečkima i izazvala opći kaos u vili: 'Zar stvarno mislite da nitko neće dirati atraktivnu djevojku?'

Love Island Adria

Mili priznala: 'Jednom sam prevarila dečka, bila sam u toksičnoj vezi i to je bila moja osveta'

Moglo bi te zanimati

Jedno pitanje zapalit će vilu! Islanderi otkrivaju broj intimnih partnera, slijede suze i rasprave

Vukašin napustio Love Island Adria: 'Osjećam tugu, već mi svi nedostaju'

Od 'Divljih pčela' do 'Love Islanda Adria': Evo što vas sve večeras čeka na RTL-u

Luka iz Pule uzdrmao je 'Love Island' vilu! On zna što želi od djevojke: 'S godinama izgled nestane'

Mili oštro osudila Gašperov potez: 'Da sam ja sjela nekom dečku u krilo i ugrizla ga za vrat, jel' bi ti to bilo ok?'

Anthony djevojkama izveo striptiz, Tara poručila: 'To je bilo kao sudar - hoćeš gledati, a opet nećeš!'

Pročitaj na Net.hr
Nije skrivala tugu: Pojavile su se prve fotografije Cindy Crawford nakon smrti sina (27)
Ima milijune, ne razmeće se, živi u kući staroj 100 godina: Susjedi otkrili sve o Zvonku Bogdanu
Nikada emotivnija Alka Vuica progovorila o svom unuku: 'Donio si mir u našu umjetničku obitelj'
Ante Gotovina sa suprugom Dunjom uživa na Hvaru, snimka para postala hit: 'Naša legenda'
Glumila u omiljenoj seriji, ostavila Brada Pitta radi rokera pa oboljela od neizlječive bolesti
Sjećate se Nadie iz 'Američke pite'? Pogledajte je danas, ima 53 godine, a i dalje mami uzdahe
Nikad nije imao veći osmijeh: Princ Harry pozirao s 20 žena, Meghan nigdje na vidiku
Josip iz 'Ljubav je na selu' progovorio o swinganju: 'Nije kako svi misle, to su normalni ljudi'
Buduća snaha Pamele Anderson: Zaručnicu njezinog starijeg sina prate optužbe i skandali
Jedan krivi korak i sve se vidjelo: Angelina Jolie u zračnoj luci doživjela pravi gaf