Drina šokirala pričom! Otkrila gdje je imala najluđi odnos: 'Bacili su nas na zemlju...'

Islanderi su dobili zadatak ući u ring ispunjen golemim balonima koje su morali bušiti vlastitim tijelima. Cilj je bio u jednom od balona pronaći skriveni novčić, a sretni pobjednik dobio je zlatnu priliku odabrati čiju će sočnu tajnu produkcija naglas pročitati pred cijelom ekipom!

Nakon mačevanja i preznojavanja po ringu, stigli su rezultati.

"Najrizičnije mjesto na kojem je Drina imala intimne odnose bila je bugarsko-turska granica!"