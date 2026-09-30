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Love Island Adria

Drina šokirala pričom! Otkrila gdje je imala najluđi odnos: 'Bacili su nas na zemlju...'

I dok se u vili 'Love Island Adria' napetost prije novog spajanja parova i glasovanja publike mogla rezati nožem, produkcija je odlučila razbiti nervozu na najjače urnebesnim i prilično škakljivim izazovom!

RTL.hr
30.09.2026 22:20

Islanderi su dobili zadatak ući u ring ispunjen golemim balonima koje su morali bušiti vlastitim tijelima. Cilj je bio u jednom od balona pronaći skriveni novčić, a sretni pobjednik dobio je zlatnu priliku odabrati čiju će sočnu tajnu produkcija naglas pročitati pred cijelom ekipom!

Nakon mačevanja i preznojavanja po ringu, stigli su rezultati.

"Najrizičnije mjesto na kojem je Drina imala intimne odnose bila je bugarsko-turska granica!"

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Filmska drama na granici: 'Doslovno su nas pretresli!'

Dok su Islanderi u nevjerici slušali pročitani papirić, Drina je uz osmijeh morala detaljno objasniti kako se našla u tako suludoj i opasnoj situaciji. Sa svojim tadašnjim dečkom putovala je na more te su tijekom pauze na granici odlučili malo začiniti vožnju i prepustiti se strastima. No, brzo su shvatili da su odabrali najgore moguće mjesto na svijetu!

"Nisam znala da je tu neki vojni objekt! Lokalna vojska nas je primijetila, doslovno su nas bacili na zemlju i detaljno pretresli!"

Valentin i Luka, Love Island Adria
Valentin i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ova nevjerojatna anegdota o bliskom susretu s naoružanim snagama usred romantične pauze izazvala je potpunu ludnicu i lavinu smijeha na ležaljkama, dok su dečki u vili šokirano komentirali njezin avanturistički duh.

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Love Island Adria

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