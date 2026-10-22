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Love Island Adria

Drina stala uz prijatelja Luku nakon svađe: 'Zašto se Luki ne oprašta, dok Gašperu cure samo dolaze?'

Ljubavni put u showu Love Island Adria pun je uspona i padova, no čini se da Luka u vili jednostavno nema sreće

RTL.hr
22.10.2026 22:20

Nakon što je izgledalo kao da je s Lidijom konačno pronašao zajednički jezik, jedna nespretna šala bila je dovoljna da sve ponovno padne u vodu i da se nađe na samom početku.

Nakon burne noći u kojoj je ostao bez mjesta u krevetu i završio na kauču, Luka je jutro dočekao vidno razočaran, svjestan da je njegovoj priči s Lidijom došao definitivni kraj.

Otvorio dušu: 'Svaki put se dogodi kaos'

Ovo nije prvi put da se Luka nalazi u situaciji gdje otvori srce, a na kraju ostane povrijeđen. U iskrenom i emotivnom razgovoru s dečkima u vili, otkrio je koliku težinu nosi u sebi nakon što je shvatio da priča s Lidijom nema budućnost.

"Najveća dilema u glavi mi je to što svaki put kad stvarno idem s emocijama i dam sebe, ne razmišljam o tome nego jednostavno pratim taj neki osjećaj – svaki put se dogodi kaos", s tugom u glasu priznao je Luka.

Luka, Love Island Adria
Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gledajući kako se muči i koliko ga situacija pogađa, njegov prijatelj Anthony nije skrivao suosjećanje:

"Teško mi je gledati Luku, da počinja od nule opet."

Ne razumije Lidijine reakcije: 'Ispričao sam se 180 puta'

Luka je naglasio kako je dao sve od sebe da spasi odnos i izgladi nesuglasice nastale zbog jedne rečenice, no shvatio je da s druge strane nema razumijevanja.

"Ja stvarno ne mogu shvatiti na koji način ona razmišlja... Ispričao sam joj se 180 puta, ako to nije dovoljno, onda nismo jedno za drugo, nebitno", poručio je Luka.

Lidia je s druge strane djevojkama priznala da je sporna fora u njoj izazvala takozvani ick i da se jednostavno ohladila:

"Lukina fora je kod mene izazvala ick. Mislila sam da ću moći prijeći preko toga i nastaviti dalje, ali to je izazvalo neko hlađenje u meni", objasnila je Lidia te zaključila: "S obzirom na razgovor s Lukom, pretpostavljam da sam slobodna... Ne volim ljude koji brzo odustaju."

Lidia, Love Island Adria
Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

Drina stala u njegovu obranu

Dok je Lidia ostala čvrsta u svojoj odluci, Drina je javno stala na Lukinu stranu, čudeći se zašto se Luki ne dopušta niti jedna pogreška:

"Taj moment te šale, stoji. Ali da njoj cijelo mišljenje padne u vodu... Da ona misli da si seljak, da ti ne bi prišla... On napravi grešku, njemu se ne oprašta, dok Gašper radi svakakve stvari i njemu cure samo dolaze. Zašto se Luki ne oprašta?", zapitala se Drina.

Drina i Luka, Love Island Adria
Drina i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Svidjelo se to njoj ili ne, Luka više nije želio forsirati odnos u kojem se osjeća nepoželjno te je donio konačnu odluku da stavi točku na ovu epizodu:

"Nema smisla uopće forsirati takav odnos. Uz dužno poštovanje, ali nisi osoba za mene. Trenutačno ne znam može li se naš odnos popraviti... S moje strane je kraj odnosa, a s njezine strane ne znam, vidjet ćemo", zaključio je Luka.

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