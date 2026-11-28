Drina je uz objavu kratko napisala 'Zg fotoshoot' i dodala oznake povezane sa showom i Zagrebom, otkrivši da je snimanje odrađeno u hrvatskoj metropoli. Na fotografijama nosi kratku crnu haljinu bez rukava i visoke čizme, dok joj kovrčava kosa pada preko ramena.

Objavila je kadrove u dva različita vizualna izdanja – jedan u čistom crno-bijelom tonu na svijetloj pozadini te drugi u toplijem, dramatičnom osvjetljenju sa snažnim kontrasvjetlom koje naglašava siluetu nje i velikog plišanog medvjeda. Upravo taj kontrast dao je cijelom fotosessionu poseban, modni i pomalo razigran karakter.

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Objava je u kratkom roku prikupila više od deset tisuća lajkova, a u komentarima su se oglasili i poznata lica iz njezina kruga te ekipa iz showa. Alisa je poručila 'Immaculate', dok se u komentaru javio i Valentin, pokazujući koliko Drinine objave i dalje privlače veliku pažnju nakon završetka showa.

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