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Love Island Adria

Drina uoči ulaska u 'Love Island Adria' za RTL.hr: 'Ne podnosim laži, ali prevaru možda bih oprostila'

Drina je jedna od kandidatkinja prve sezone 'Love Islanda Adria', a u vilu ulazi s jasnom slikom onoga što želi od muškarca i veze. Iskrenost i poštovanje za nju su na prvom mjestu, dok preko laži teško prelazi

RTL.hr
12.09.2026 22:30

"Dealbreaker u vezi bili bi mi nepoštovanje, prevara i laganje. Ne podnosim laži", jasno je poručila Drina.

Ipak, kada je riječ o prevari, priznaje da nije sve uvijek crno-bijelo. Iako smatra da je riječ o ozbiljnoj izdaji povjerenja, ne želi unaprijed tvrditi kako je nikada ne bi mogla oprostiti. "Što se tiče opraštanja prevare, nikad ne reci nikad. To je jako loša stvar, ali svi smo ljudi i svi griješimo", objasnila je.

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

A što je prvo privuče kod muškarca? Drina priznaje da veliku ulogu igra fizička privlačnost, no još joj je važnije kako se osjeća pokraj osobe koja joj se sviđa. "Kod muškarca me prvo privuku oči i osmijeh. Volim tu neku mušku energiju zbog koje se ja osjećam ženstvenije", otkrila je.

U vili 'Love Islanda Adria' ljubomore zasigurno neće nedostajati, a Drina priznaje da ni ona nije potpuno imuna na taj osjećaj. "Znam nekada biti ljubomorna, ali ništa strašno", kaže.

Drina, Love Island
Drina, Love Island FOTO: Voyo

A zbog ljubavi je već donosila odluke koje možda nije očekivala. Na pitanje koja je najluđa stvar koju je napravila zbog nekoga, odgovor je pronašla u jednoj staroj ljubavi. "Najluđe što sam napravila zbog ljubavi je to što sam se pomirila s bivšim", priznala je.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL sutra, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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