Drinina majka oduševljena Valentinom: 'Vidim da si sretna, on zna tvoje potrebe i emocije'

Nakon tjedana neizvjesnosti, romansi i izazova, finalisti showa 'Love Island Adria' doživjeli su potpuno iznenađenje koje nitko nije očekivao. Pred sam kraj ove uzbudljive avanture, u vilu su stigli roditelji kako bi iznenadili islandere i pružili im prijeko potrebnu snagu uoči posljednjih trenutaka u showu. Među onima čiji su susreti s obitelji raznježili gledatelje svakako su bili Drina i Valentin, kojima su u posjet stigli majka i otac.

Drinina mama Anja nije skidala osmijeh s lica ugledavši kćer, a odmah joj je udijelila i pregršt komplimenata koji su otkrili koliko se Drina promijenila nabolje tijekom boravka u showu.

"Ti zračiš, stvarno zračiš, nekako si se proljepšala. To je vjerojatno iznutra, tvoje zadovoljstvo. Ti kad god vrištiš, te tvoje mimike lica, kako se ti ponašaš, točno znam da si sretna", poručila joj je mama Anja, dodavši kako vidi koliko je sretna uz Valentina koji zna njene potrebe i emocije.