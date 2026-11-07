Drinina majka oduševljena Valentinom: 'Vidim da si sretna, on zna tvoje potrebe i emocije'

Nakon tjedana neizvjesnosti, romansi i izazova, finalisti showa 'Love Island Adria' doživjeli su potpuno iznenađenje koje nitko nije očekivao. Pred sam kraj ove uzbudljive avanture, u vilu su stigli roditelji kako bi iznenadili islandere i pružili im prijeko potrebnu snagu uoči posljednjih trenutaka u showu. Među onima čiji su susreti s obitelji raznježili gledatelje svakako su bili Drina i Valentin, kojima su u posjet stigli majka i otac.
Drinina mama Anja nije skidala osmijeh s lica ugledavši kćer, a odmah joj je udijelila i pregršt komplimenata koji su otkrili koliko se Drina promijenila nabolje tijekom boravka u showu.
"Ti zračiš, stvarno zračiš, nekako si se proljepšala. To je vjerojatno iznutra, tvoje zadovoljstvo. Ti kad god vrištiš, te tvoje mimike lica, kako se ti ponašaš, točno znam da si sretna", poručila joj je mama Anja, dodavši kako vidi koliko je sretna uz Valentina koji zna njene potrebe i emocije.
Ponos očeva i potvrda s obiteljske strane
Dirljivih trenutaka nije nedostajalo ni kod Valentina, kojeg je u vili posjetio tata Sergej. Emotivan susret donio je riječi hvale i ponosa koje će pamtiti cijeli život.
"Baš smo ponosan na tebe što si prošao taj put od početka do kraja, da si ostao iskren, veseo, hrabar. Ja neću ni pitati jesi li zaljubljen pošto ja vidim to. Mi smo stvarno oduševljeni vašim odnosom, oduševljeni smo Drinom, kakva je djevojka. Samo naprijed", poručio mu je otac Sergej.
Valentin nije skrivao koliko su mu ove riječi značile, istaknuvši kako nema ljepšeg osjećaja nego čuti oca da je ponosan.
"Najljepši životni trenutak je kad ti tata kaže da je ponosan na tebe. Mnogo lijep osjećaj da im se sviđa Drina. Još jedno zeleno svjetlo, samo naprijed", zaključio je Valentin, presretan što je njegova odabranica dobila blagoslov i simpatije obitelji.
Ne propustite novu sezonu 'Love Island SAD'! Čekaju vas nove ljubavne avanture, vrući spojevi i neočekivani obrati – gledajte sve odmah ekskluzivno na Voyo!