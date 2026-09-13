Druga krađa večeri! Gašper bez razmišljanja preoteo Mili: 'Ona je moj tip'

Prva epizoda regionalnog showa Love Island Adria, smještenog u luksuznoj vili na sunčanom Tenerifeu, odmah je isporučila visoku dozu drame i napetosti. Nakon što se pet djevojaka - Milica, Loren, Tara, Lara i Drina - smjestilo, u vilu su počeli pristizati i mladići. Ceremonija prvog spajanja bila je obilježena "krađama" partnerica i neočekivanim preokretima koji su postavili temelje za uzbudljivu sezonu, a posebno su napeti bili završni trenuci formiranja parova

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Nakon što su prva četiri mladića već unijela nemir, u vilu je kao posljednji stigao Gašper, 28-godišnji fitness trener iz Ljubljane. Njegov ulazak bio je presudan za Milicu, koja je do tada bila u paru s Valentinom. Iako je priznala da joj se sviđa njegov karakter, Gašperov mišićavi izgled bio je upravo ono što je tražila. "U potpunosti je moj tip muškarca", izjavila je Mili i bez oklijevanja istupila naprijed, dajući Gašperu do znanja da je zainteresirana. Gašper nije dugo razmišljao. "Sve su lijepe cure, ali sad bih izabrao Mili, jer je moj tip", rekao je i time izazvao drugu "krađu" večeri, ostavivši Valentina bez partnerice.

icon-expand icon-close icon-close Gašper i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dva mladića, dvije djevojke i nova pravila

Nakon Gašperove odluke, situacija se zakomplicirala. Dva mladića, Vukašin (kojemu je prethodno partnericu "ukrao" Anthony) i Valentin, ostala su bez para. S druge strane, dvije djevojke, Tara i Drina, također su bile slobodne. Voditeljica Dragana tada je unijela novi red u ceremoniju. "Ovog puta krađa nije dozvoljena", najavila je, stavljajući točku na daljnje preotimanje partnera te večeri. Pravilo je bilo jednostavno: Vukašin, kao prvi od dvojice koji je ostao sam, bira prvi između Tare i Drine, dok će se Valentin morati zadovoljiti djevojkom koja preostane.

icon-expand Mili i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Vukašinov izbor i Tarina reakcija

Vukašin je svoju odluku donio brzo. Odabrao je Taru, samouvjerenu 23-godišnjakinju podrijetlom s Balkana koja je odrasla u Kanadi. Ipak, Tara svojom reakcijom nije razočarala. Iako je prihvatila Vukašinov izbor, dala je do znanja da nije u potpunosti zadovoljna time što je nije odabrao odmah na početku. "Da, malo sam ljuta što nije prvi, ali dobro. Riješit ćemo to", poručila je uz smiješak, dodavši samouvjereno: "Potpuno legitimno. Ja sam dobra u tome, ne brini."

Sudbinski spoj za Drinu i Valentina