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Love Island Adria

Druga krađa večeri! Gašper bez razmišljanja preoteo Mili: 'Ona je moj tip'

Prva epizoda regionalnog showa Love Island Adria, smještenog u luksuznoj vili na sunčanom Tenerifeu, odmah je isporučila visoku dozu drame i napetosti. Nakon što se pet djevojaka - Milica, Loren, Tara, Lara i Drina - smjestilo, u vilu su počeli pristizati i mladići. Ceremonija prvog spajanja bila je obilježena "krađama" partnerica i neočekivanim preokretima koji su postavili temelje za uzbudljivu sezonu, a posebno su napeti bili završni trenuci formiranja parova

RTL.hr
13.09.2026 21:10

Nakon što su prva četiri mladića već unijela nemir, u vilu je kao posljednji stigao Gašper, 28-godišnji fitness trener iz Ljubljane. Njegov ulazak bio je presudan za Milicu, koja je do tada bila u paru s Valentinom. Iako je priznala da joj se sviđa njegov karakter, Gašperov mišićavi izgled bio je upravo ono što je tražila.

"U potpunosti je moj tip muškarca", izjavila je Mili i bez oklijevanja istupila naprijed, dajući Gašperu do znanja da je zainteresirana.

Gašper nije dugo razmišljao. "Sve su lijepe cure, ali sad bih izabrao Mili, jer je moj tip", rekao je i time izazvao drugu "krađu" večeri, ostavivši Valentina bez partnerice.

Gašper i Mili, Love Island Adria
Gašper i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dva mladića, dvije djevojke i nova pravila

Nakon Gašperove odluke, situacija se zakomplicirala. Dva mladića, Vukašin (kojemu je prethodno partnericu "ukrao" Anthony) i Valentin, ostala su bez para. S druge strane, dvije djevojke, Tara i Drina, također su bile slobodne.

Voditeljica Dragana tada je unijela novi red u ceremoniju. "Ovog puta krađa nije dozvoljena", najavila je, stavljajući točku na daljnje preotimanje partnera te večeri. Pravilo je bilo jednostavno: Vukašin, kao prvi od dvojice koji je ostao sam, bira prvi između Tare i Drine, dok će se Valentin morati zadovoljiti djevojkom koja preostane.

Mili i Valentin, Love Island Adria
Mili i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Vukašinov izbor i Tarina reakcija

Vukašin je svoju odluku donio brzo. Odabrao je Taru, samouvjerenu 23-godišnjakinju podrijetlom s Balkana koja je odrasla u Kanadi. Ipak, Tara svojom reakcijom nije razočarala. Iako je prihvatila Vukašinov izbor, dala je do znanja da nije u potpunosti zadovoljna time što je nije odabrao odmah na početku. "Da, malo sam ljuta što nije prvi, ali dobro. Riješit ćemo to", poručila je uz smiješak, dodavši samouvjereno: "Potpuno legitimno. Ja sam dobra u tome, ne brini."

Sudbinski spoj za Drinu i Valentina

Posljedično, Valentin, 24-godišnji model iz Novog Sada, automatski je spojen s Drinom, 22-godišnjom kostimografkinjom iz Čačka. Iako nisu imali priliku birati jedno drugo, oboje su s oduševljenjem prihvatili ishod. "Momak je lijep, tako da, drago mi je", bila je prva Drinina reakcija. Valentin je također bio pozitivan. "Meni je isto super drago. Vidiš kako se sve poklopilo", rekao je, čime je ovaj par, spojen sudbinom, a ne izborom, započeo svoju avanturu na optimističnoj nozi.

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