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Love Island Adria

Druga šansa nakon 'Love Island Adria'? Lara i Toni ponovno zajedno

Nakon završetka njihovog boravka u vili popularnog dating showa 'Love Island Adria', Lara i Toni objavili su niz zajedničkih fotografija i videozapisa s noćnog izlaska i poslovnih snimanja

RTL.hr
01.11.2026 18:00

Tijekom sudjelovanja u prvoj regionalnoj sezoni dating showa Love Island Adria, odnos Lare i Tonija privlačio je veliku pažnju gledatelja. Njihov boravak u vili obilježile su snažne emocije, no nakon niza izazova i nesuglasica u paru, njihovi su se putevi u showu razdvojili te su vilu napustili kao samci.

Lara i Toni, Love Island Adria
Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ipak, po povratku u svakodnevicu, bivši partneri ponovno su ušli u zajedničko društvo. Bivši islanderi proveli su Noć vještica u zagrebačkom klubu. Fotografije i snimke s događaja objavljene su na njihovim službenim profilima na Instagramu, kao i na profilu samog kluba. Za ovu prigodu Lara je nosila crni korzet s mačjim ušima, dok je Toni pozirao u raskopčanoj bijeloj košulji s motivom krvi na prsima i licu. Na profilima su podijelili i zajedničke snimke s podija na kojima plešu i poziraju.

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Druženje s bivšim kandidatima i rad na zajedničkim projektima

Osim noćnog izlaska, Lara i Toni proveli su vrijeme i s ostalim islanderima iz showa, pri čemu je u njihovom društvu na fotografijama zabilježena Anamarija.

Anamarija, Lara, Luka, Love Island Adria
Anamarija, Lara, Luka, Love Island Adria FOTO: Instagram

Uz privatna druženja, par je podijelio i snimke nastale na setu novih vizualnih i modnih kampanja. Na fotografijama poziraju u usklađenim sivim trenirkama – na jednoj od slika Lara leži s glavom u Tonijevom krilu dok fotograf snima, dok na drugoj poziraju zajedno s Anamarijom na crvenom kauču.

Lara i Toni, Love Island Adria
Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Instagram

Lara i Toni nastavili su dijeliti zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a sve nastavke događanja u vili gledatelji i dalje mogu svakodnevno pratiti u novim epizodama, uz neizostavnu platformu Voyo gdje vas čeka i ekskluzivna 'Bombaškoljka'.

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