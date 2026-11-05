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Love Island Adria

Druže se i nakon 'Love Island Adria': Lara i Nikola zajedno u izlasku

Regionalni dating show Love Island Adria iz dana u dan donosi nova uzbuđenja, a prijateljstva i odnosi nastavljaju se i daleko od sunca i kamera

RTL.hr
05.11.2026 14:00

Nakon što je simpatična Lara završila svoju avanturu u vili i napustila show, njezini koraci i dalje se pomno prate. Ovoga puta pažnju pratitelja privukla je najnovija zajednička fotografija s Nikolom, bivšim stanarom vile koji je također obilježio prvu sezonu 'Love Island Adria'.

Iako su njihovi putevi u showu krenuli različitim smjerovima, dvojac je po izlasku iz izolacije nastavio održavati opušten i blizak kontakt, dokazujući da su prijateljstva stvorena pred kamerama zaista iskrena i trajna.

Nikola i Lara, Love Island Adria
Nikola i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Opušteni trenuci i osmijesi u zajedničkom društvu

Njihovo zajedničko pojavljivanje i opušteni trenuci odmah su izazvali reakcije fanova koji pomno prate svaki njihov korak. Bilo da je riječ o čvrstom prijateljstvu ili nečemu što će se tek razviti, jasno je da Lara i Nikola uživaju u zajedničkom društvu i nakon što su se kamere ugasile.

Lara i Nikola, Love Island Adria
Lara i Nikola, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite - Finalni tjedan 'Love Island Adria' ekskluzivno pratite na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu. Na Voyo pratite i novu sezonu Love Island SAD koja kreće u petak, 6.11!

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Love Island Adria

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