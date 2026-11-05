Druže se i nakon 'Love Island Adria': Lara i Nikola zajedno u izlasku

Nakon što je simpatična Lara završila svoju avanturu u vili i napustila show, njezini koraci i dalje se pomno prate. Ovoga puta pažnju pratitelja privukla je najnovija zajednička fotografija s Nikolom, bivšim stanarom vile koji je također obilježio prvu sezonu 'Love Island Adria'.

Iako su njihovi putevi u showu krenuli različitim smjerovima, dvojac je po izlasku iz izolacije nastavio održavati opušten i blizak kontakt, dokazujući da su prijateljstva stvorena pred kamerama zaista iskrena i trajna.