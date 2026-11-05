Druže se i nakon 'Love Island Adria': Lara i Nikola zajedno u izlasku

Nakon što je simpatična Lara završila svoju avanturu u vili i napustila show, njezini koraci i dalje se pomno prate. Ovoga puta pažnju pratitelja privukla je najnovija zajednička fotografija s Nikolom, bivšim stanarom vile koji je također obilježio prvu sezonu 'Love Island Adria'.
Iako su njihovi putevi u showu krenuli različitim smjerovima, dvojac je po izlasku iz izolacije nastavio održavati opušten i blizak kontakt, dokazujući da su prijateljstva stvorena pred kamerama zaista iskrena i trajna.
Opušteni trenuci i osmijesi u zajedničkom društvu
Njihovo zajedničko pojavljivanje i opušteni trenuci odmah su izazvali reakcije fanova koji pomno prate svaki njihov korak. Bilo da je riječ o čvrstom prijateljstvu ili nečemu što će se tek razviti, jasno je da Lara i Nikola uživaju u zajedničkom društvu i nakon što su se kamere ugasile.
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