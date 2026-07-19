Dva brata uzdrmala su novu sezonu 'Love Islanda UK': Sve se zakompliciralo zbog jedne djevojke

Ubrzo su Yasmin i George dobili moć izbaciti dvoje stanara. Odabrali su Ellie i Samraja, ostavivši vilu u šoku. Aidan, već zainteresiran za Yasmin, nije tugovao. No, publika je znala tajnu: par nije napustio show. Tajno su prebačeni u 'Hideaway' gdje su dobili drugu priliku - spoj s novim natjecateljima. Dok je Aidan gradio odnos s Yasmin, Ellie se pripremala za sudbonosni susret.

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Iznenađenjima tu nije bio kraj. Novi natjecatelj koji je ušetao na spoj s Ellie bio je Kavan Murphy, 21-godišnji električar i, na zaprepaštenje svih, Aidanov mlađi brat. Produkcija je time povukla potez bez presedana, prvi put u povijesti showa spojivši braću koja nisu blizanci. Situacija je postala još napetija kada je Kavan, u kasnijem preslagivanju parova, odabrao upravo Ellie, djevojku s kojom je njegov brat tek prekinuo. Time je stvoren bizaran ljubavni četverokut, a Aidan se našao u nezavidnoj poziciji. "Jedina stvarna konkurencija mogao bi biti moj brat", izjavio je Kavan prije ulaska, ne sluteći koliko će njegove riječi postati proročanske i opisati najšokantniji preokret u povijesti showa.

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Drama se iz vile prelila i u dom obitelji Murphy, što je prikazano u emisiji 'Aftersun'. Majka braće nije skrivala nelagodu. Voditeljici Mayi Jami dala je jasan savjet za sinove. "Aidan, smiri se. A Kavan, nemoj slijediti bratove korake", poručila je, dodavši da mlađeg Kavana smatra zrelijim. Njezino javno upozorenje sinovima pokazalo je koliko je njihov odnos zaintrigirao javnost.

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