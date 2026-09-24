Emotivan preokret na Tenerifeu! Tara presudila odnosu s Lukom: 'Ja stvarno ništa ne osjećam prema tebi'

Nakon što su danima pokušavali pronaći zajednički jezik i prividno gradili odnos, Tara i Luka konačno su otvorili sve karte. Iskreni razgovor doveo je do potpunog ljubavnog brodoloma.
Kraj iluzija: 'Sama sebi sam lagala'
Iako je u početku djelovalo da bi između njih moglo biti iskrica, stvarnost je pokazala drugačije lice. Tara je odlučila prekinuti nagađanja i mlađem Luki bez uvijanja priznati što uistinu osjeća. U mirnom trenutku daleko od ostalih otočana, sasula mu je istinu u lice:
"Ja sam stvarno, kad su me izabrali, samo htjela gledati pozitivno na to i pružiti šansu. Nisam htjela biti bezobrazna. Htjela sam da to funkcionira, ali ja stvarno ne osjećam ništa prema tebi!"
Tara je priznala kako je na početku možda i sama sebi lagala u nadi da će se emocije s vremenom pojaviti, no Luka je njezino priznanje dočekao s razumijevanjem. Priznao je da ni sam nije osjetio pravu povezanost te da je shvatio svoju pogrešku čim ju je prvotno odabrao, znajući da njezino srce i dalje pripada ranije izbačenom Vukašinu. Složili su se da je najbolje ostati u prijateljskim odnosima ne sluteći da će ta odluka imati drastične posljedice već iste večeri.
Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.