Emotivan preokret na Tenerifeu! Tara presudila odnosu s Lukom: 'Ja stvarno ništa ne osjećam prema tebi'

Nakon što su danima pokušavali pronaći zajednički jezik i prividno gradili odnos, Tara i Luka konačno su otvorili sve karte. Iskreni razgovor doveo je do potpunog ljubavnog brodoloma.

Iako je u početku djelovalo da bi između njih moglo biti iskrica, stvarnost je pokazala drugačije lice. Tara je odlučila prekinuti nagađanja i mlađem Luki bez uvijanja priznati što uistinu osjeća. U mirnom trenutku daleko od ostalih otočana, sasula mu je istinu u lice:

"Ja sam stvarno, kad su me izabrali, samo htjela gledati pozitivno na to i pružiti šansu. Nisam htjela biti bezobrazna. Htjela sam da to funkcionira, ali ja stvarno ne osjećam ništa prema tebi!"