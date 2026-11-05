Emotivan trenutak u vili: Bivši islanderi poslali videoporuke, evo tko se kome obratio

Boravak u izolaciji polako uzima svoj danak, a stanari vile doživjeli su jedan od najemotivnijih trenutaka dosad. Kada su se ekrani upalili i otkrili lica onih koji su ranije napustili show, u vili su pale sve kočnice. Suze su potekle, a islanderi su s knedlom u grlu i osmijesima na licu pratili iznenađenja koja su im pripremili bivši islanderi.
Tko se kome javio i tko i dalje živi ljubav iz vile?
Emotivan niz poruka donio je pregršt podrške, ali i zanimljivih detalja izvan kamera. Gašper je ostao u potpunom šoku kada su mu se javili Vukašin i Roberto. Posebno je dirljiv bio trenutak kada je Vukašin ponosno pokazao Gašperovu narukvicu, a također se našalio:
"Što se tiče šminkanja, jedini si koji si to možeš dozvoliti zato što si top G, brate!"
Zanimljivo je da su se Roberto i Loren javili oboje iz Ljubljane, odakle je i Gašper, čime su još jednom potvrdili da njihova ljubav rođena u vili i dalje čvrsto traje. Loren se javila Anji s jasnom porukom:
"Bok Anja, vidim da si sad u novom paru, ja sam u Sloveniji, čekam te, ali nemoj žurit', pobijedi i sve najbolje, vidimo se uskoro!"
Ni ostali nisu ostali zakinuti za podršku. Marija Tereza javila se Alji i Drini, što je Alju dovelo do suza radosnica. Toni se javio Anthonyju uz riječi:
"My big bro, nadam se da ćeš ti pobijedit', fališ mi, navijam za tebe i imaš podršku od mene."
Anamarija i Tara su se javile Mili, poslavši joj snažan vjetar u leđa za sam kraj natjecanja. Ovi dirljivi trenuci dokazali su da su prijateljstva i veze stvorene u showu ostale neraskidive i nakon što su se kamere ugasile.
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