Emotivan trenutak u vili: Bivši islanderi poslali videoporuke, evo tko se kome obratio

Vila je bila ispunjena emocijama kada su na ekrane stigle videoporuke bivših islandera, a suze i zagrljaji potpuno su obilježili večer

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Boravak u izolaciji polako uzima svoj danak, a stanari vile doživjeli su jedan od najemotivnijih trenutaka dosad. Kada su se ekrani upalili i otkrili lica onih koji su ranije napustili show, u vili su pale sve kočnice. Suze su potekle, a islanderi su s knedlom u grlu i osmijesima na licu pratili iznenađenja koja su im pripremili bivši islanderi.

icon-expand icon-close icon-close Alja, Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tko se kome javio i tko i dalje živi ljubav iz vile?

Emotivan niz poruka donio je pregršt podrške, ali i zanimljivih detalja izvan kamera. Gašper je ostao u potpunom šoku kada su mu se javili Vukašin i Roberto. Posebno je dirljiv bio trenutak kada je Vukašin ponosno pokazao Gašperovu narukvicu, a također se našalio: "Što se tiče šminkanja, jedini si koji si to možeš dozvoliti zato što si top G, brate!"

icon-expand Vukašin, Loren, Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zanimljivo je da su se Roberto i Loren javili oboje iz Ljubljane, odakle je i Gašper, čime su još jednom potvrdili da njihova ljubav rođena u vili i dalje čvrsto traje. Loren se javila Anji s jasnom porukom: "Bok Anja, vidim da si sad u novom paru, ja sam u Sloveniji, čekam te, ali nemoj žurit', pobijedi i sve najbolje, vidimo se uskoro!"

icon-expand Marija Tereza, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ni ostali nisu ostali zakinuti za podršku. Marija Tereza javila se Alji i Drini, što je Alju dovelo do suza radosnica. Toni se javio Anthonyju uz riječi: "My big bro, nadam se da ćeš ti pobijedit', fališ mi, navijam za tebe i imaš podršku od mene." Anamarija i Tara su se javile Mili, poslavši joj snažan vjetar u leđa za sam kraj natjecanja. Ovi dirljivi trenuci dokazali su da su prijateljstva i veze stvorene u showu ostale neraskidive i nakon što su se kamere ugasile.

icon-expand Anamarija, Love Island Adria FOTO: Voyo