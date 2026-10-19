Eskalacija u 'Love Islandu'! Gašperu prekipjelo kada je čuo kako ga je Nikola nazvao: 'Nikola, dođi ovamo!'

U vili 'Love Islanda Adria' ponovno su opasno porasle tenzije, a ovog puta zamalo je došlo do ozbiljne eskalacije fizičkog i verbalnog sukoba. U samom središtu drame našli su se Gašper i Nikola

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Dok je Gašper mirno razgovarao s ostalim islanderima, pridružio im se Toni koji mu je odlučio otvoreno prenijeti što Nikola zapravo misli i govori o njegovom ponašanju u vili.

'Nazvao te seljakom i prozvao zbog psovanja!'

Toni je Gašperu bez uvijanja otkrio da ga je Nikola pred drugima nazvao "seljakom" te žestoko komentirao njegovo ponašanje, reakcije i psovanje tijekom nedavnih dramatičnih situacija s Mili. Čim je čuo te riječi, kod Gašpera je uslijedio potpun preokret naglo je ustao, preplavio ga je bijes i proključao je do te mjere da su ostali islanderi odmah morali skočiti i pokušati ga smiriti kako ne bi došlo do potpunog kaosa.

icon-expand icon-close icon-close Nikola, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Vikao i dozivao ga dok su ga ostali držali

Atmosfera je u sekundi dovedena do usijanja, a sukob je bio na samom rubu eskalacije kada je Gašper počeo povišenim tonom dozivati Nikolu. "Nikola, dođi! Nikola!", vikao je razbješnjeli Gašper, dok su ga islanderi aktivno zadržavali na mjestu, nastojeći spriječiti da fizički krene na njega i napravi još veći incident.

icon-expand Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pokušaj smirivanja i ostajanje pri stavu