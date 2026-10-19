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Love Island Adria

Eskalacija u 'Love Islandu'! Gašperu prekipjelo kada je čuo kako ga je Nikola nazvao: 'Nikola, dođi ovamo!'

U vili 'Love Islanda Adria' ponovno su opasno porasle tenzije, a ovog puta zamalo je došlo do ozbiljne eskalacije fizičkog i verbalnog sukoba. U samom središtu drame našli su se Gašper i Nikola

RTL.hr
19.10.2026 22:45

Dok je Gašper mirno razgovarao s ostalim islanderima, pridružio im se Toni koji mu je odlučio otvoreno prenijeti što Nikola zapravo misli i govori o njegovom ponašanju u vili.

'Nazvao te seljakom i prozvao zbog psovanja!'

Toni je Gašperu bez uvijanja otkrio da ga je Nikola pred drugima nazvao "seljakom" te žestoko komentirao njegovo ponašanje, reakcije i psovanje tijekom nedavnih dramatičnih situacija s Mili.

Čim je čuo te riječi, kod Gašpera je uslijedio potpun preokret naglo je ustao, preplavio ga je bijes i proključao je do te mjere da su ostali islanderi odmah morali skočiti i pokušati ga smiriti kako ne bi došlo do potpunog kaosa. 

Nikola, Gašper, Love Island Adria
Nikola, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Vikao i dozivao ga dok su ga ostali držali

Atmosfera je u sekundi dovedena do usijanja, a sukob je bio na samom rubu eskalacije kada je Gašper počeo povišenim tonom dozivati Nikolu.

"Nikola, dođi! Nikola!", vikao je razbješnjeli Gašper, dok su ga islanderi aktivno zadržavali na mjestu, nastojeći spriječiti da fizički krene na njega i napravi još veći incident. 

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pokušaj smirivanja i ostajanje pri stavu

Nakon dramatičnog poziva, Nikola se ipak spustio do Gašpera kako bi u izravnom razgovoru pokušali razjasniti situaciju. Gašper mu je povišenim tonom objašnjavao zašto je tako burno reagirao, navodeći konkretne situacije u kojima ga je Mili, prema njegovom mišljenju, svojim ponašanjem i provokacijama dovodila do samoga ruba. 

Nikola je, međutim, ostao nepokolebljiv u svom stavu. Objasnio je Gašperu da on osobno nikada ne bi tako reagirao te da mu je njegovo ponašanje i dalje neprimjereno. Iako je priznao da razumije koliko je cijela situacija s Mili bila teška i opterećujuća za Gašpera, jasno mu je dao do znanja da način na koji se ponio nije bio dobar niti opravdan.

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Love Island Adria

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