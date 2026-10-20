Evo kako je Drina reagirala na Valentinov novi izgled! Pao i strastveni poljubac: 'Izgleda kao Brad Pitt, meni nije dobro'

Djevojke su je dovele u dvorište držeći joj ruke na očima kako ne bi vidjela proces transformacije, a čim ih je otvorila i ugledala novog Valentina, Drina nije mogla sakriti golemo uzbuđenje i šok.
'Ja se tresem koliko je lijep...'
Novi imidž doslovno ju je oborio s nogu, a njezine prve reakcije i komplimenti nasmijali su i oduševili sve prisutne islandere.
"Koliko je lijep! Meni nije dobro, znači ja sam pocrvenila, uopće mi nije dobro. Izgleda kao Relja Popović, kao Brad Pitt, nemam riječi. Ja se tresem koliko je on lijep. Ja sam se zaljubila, ne mogu mu prići, tako me je nekako sram", komentirala je vidno oduševljena i zanesena Drina.
Pao i nikad vatreniji poljubac
Nakon što se sabrala od prvog šoka, Drina je pojurila u Valentinov zagrljaj te ga pred svima nagradila strastvenim poljupcem.
Njezin entuzijazam i reakcija iznenadili su i samog Valentina, koji je priznao da je promjena očito unijela novu iskru u njihov odnos.
"Ne znam je li mi se čini ili je poljubac zaista bio bolji. Nekako je bio vatreniji", u šali je komentirao Valentin, zadovoljan što je njegov novi izgled izazvao tako burne i pozitivne emocije kod partnerice.
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.