Evo kako je Drina reagirala na Valentinov novi izgled! Pao i strastveni poljubac: 'Izgleda kao Brad Pitt, meni nije dobro'

Nakon što su dečki u vili uzeli mašinicu u ruke i ošišali Valentina skroz na kratko po želji gledatelja, uslijedio je trenutak koji su svi s nestrpljenjem iščekivali reakcija njegove partnerice Drine

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Djevojke su je dovele u dvorište držeći joj ruke na očima kako ne bi vidjela proces transformacije, a čim ih je otvorila i ugledala novog Valentina, Drina nije mogla sakriti golemo uzbuđenje i šok.

'Ja se tresem koliko je lijep...'

Novi imidž doslovno ju je oborio s nogu, a njezine prve reakcije i komplimenti nasmijali su i oduševili sve prisutne islandere. "Koliko je lijep! Meni nije dobro, znači ja sam pocrvenila, uopće mi nije dobro. Izgleda kao Relja Popović, kao Brad Pitt, nemam riječi. Ja se tresem koliko je on lijep. Ja sam se zaljubila, ne mogu mu prići, tako me je nekako sram", komentirala je vidno oduševljena i zanesena Drina.

icon-expand icon-close icon-close Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pao i nikad vatreniji poljubac

Nakon što se sabrala od prvog šoka, Drina je pojurila u Valentinov zagrljaj te ga pred svima nagradila strastvenim poljupcem. Njezin entuzijazam i reakcija iznenadili su i samog Valentina, koji je priznao da je promjena očito unijela novu iskru u njihov odnos.

icon-expand Valentin i Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo