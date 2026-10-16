Evo kako Lara nakon svega gleda na odnos Alje i Anthonyja: Odgovor bi vas mogao iznenaditi!

Iako su mnogi očekivali napetost, iskrice ljubomore i teške riječi, Lara je potpuno iznenadila sve kada je iskreno i s osmijehom progovorila o novoj romansi između Anthonyja i Alje

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Iako je tjednima gradila odnos s Anthonyjem, Lara je pokazala nevjerojatnu zrelost kada ju je voditeljica upitala što misli o novopečenom paru. Umjesto durenja, s veseljem je podijelila svoja zapažanja o njihovoj novoj dinamici na Tenerifeu: "Mnogo su mi slatki! Vidim koliko je procvjetala. Nismo je čuli nijednom da je kukala za nešto Anthony u njoj budi tu neku pravu stranu", otvoreno je priznala Lara u razgovoru.

icon-expand icon-close icon-close Alja, Anthony, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dodala je i kako je oduševljena pozitivnom promjenom koju vidi na njoj: "Sviđa mi se što više nije 'hejter', nego je sada 'lover'. Jako mi je drago zbog njih i od srca želim da im uspije ta veza!"

icon-expand Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Prijateljska podrška umjesto drame