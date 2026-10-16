Evo kako Lara nakon svega gleda na odnos Alje i Anthonyja: Odgovor bi vas mogao iznenaditi!

Iako je tjednima gradila odnos s Anthonyjem, Lara je pokazala nevjerojatnu zrelost kada ju je voditeljica upitala što misli o novopečenom paru. Umjesto durenja, s veseljem je podijelila svoja zapažanja o njihovoj novoj dinamici na Tenerifeu:
"Mnogo su mi slatki! Vidim koliko je procvjetala. Nismo je čuli nijednom da je kukala za nešto Anthony u njoj budi tu neku pravu stranu", otvoreno je priznala Lara u razgovoru.
Dodala je i kako je oduševljena pozitivnom promjenom koju vidi na njoj: "Sviđa mi se što više nije 'hejter', nego je sada 'lover'. Jako mi je drago zbog njih i od srca želim da im uspije ta veza!"
Prijateljska podrška umjesto drame
Lara se nije zaustavila samo na lijepim riječima pred kamerama u studiju. Odlučila je svoje simpatije i podršku izravno prenijeti novom paru tijekom opuštenog druženja u vili, dokazavši da su njezine namjere u potpunosti iskrene.
"Rekla sam i pred kamerama da mi je baš drago za vas dvoje! Anthony je u tebi probudio pravu Alju i vidi se da si pored njega nekako najsretnija", poručila im je Lara bez imalo zadrške.
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