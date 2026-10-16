Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Evo kako Lara nakon svega gleda na odnos Alje i Anthonyja: Odgovor bi vas mogao iznenaditi!

Iako su mnogi očekivali napetost, iskrice ljubomore i teške riječi, Lara je potpuno iznenadila sve kada je iskreno i s osmijehom progovorila o novoj romansi između Anthonyja i Alje

RTL.hr
16.10.2026 22:10

Iako je tjednima gradila odnos s Anthonyjem, Lara je pokazala nevjerojatnu zrelost kada ju je voditeljica upitala što misli o novopečenom paru. Umjesto durenja, s veseljem je podijelila svoja zapažanja o njihovoj novoj dinamici na Tenerifeu:

"Mnogo su mi slatki! Vidim koliko je procvjetala. Nismo je čuli nijednom da je kukala za nešto Anthony u njoj budi tu neku pravu stranu", otvoreno je priznala Lara u razgovoru.

Alja, Anthony, Lara, Love Island Adria
Alja, Anthony, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dodala je i kako je oduševljena pozitivnom promjenom koju vidi na njoj: "Sviđa mi se što više nije 'hejter', nego je sada 'lover'. Jako mi je drago zbog njih i od srca želim da im uspije ta veza!"

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Prijateljska podrška umjesto drame

Lara se nije zaustavila samo na lijepim riječima pred kamerama u studiju. Odlučila je svoje simpatije i podršku izravno prenijeti novom paru tijekom opuštenog druženja u vili, dokazavši da su njezine namjere u potpunosti iskrene.

"Rekla sam i pred kamerama da mi je baš drago za vas dvoje! Anthony je u tebi probudio pravu Alju i vidi se da si pored njega nekako najsretnija", poručila im je Lara bez imalo zadrške.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr lara love island adria
Love Island Adria

'Naša je misija da pobijedimo i odemo kući!': Valentin i Drina već planiraju zajedničku budućnost

Moglo bi te zanimati

Loren i Roberto uživali u druženju s Tarom i Vukašinom: Ljubav i prijateljstva nastavljaju se i izvan vile!

Alisa napustila Love Island Adria pa otkrila: 'Navijam za Anthonyja i Alju, vjerujem u Drinu i Valentina'

Lidia i Stefan ušli u Love Island Adria i jako dobro znaju što žele!

Pao sočan poljubac! Gašper i Anja okrunili svoju novu romansu u vili

Luka nije mogao sakriti oduševljenje čim je stigla ona: 'Hvala produkciji na ovome iznenađenju!'

'Nije pametan, nije elokventan, ne treba mi!': Lara prekinula romansu s Tonijem

Pročitaj na Net.hr
Kakve ljepotice! Pogledajte Riječanke u šetnji Korzom, ne možeš pogled skinuti s njih
Ella Dvornik iznenadila pratitelje na društvenim mrežama: Vratila se staroj ljubavi
Bili su zlatni par 2000-ih, a onda je uslijedio skandal: Britney je godinama krila bolnu tajnu
Pogledajte tko je sve bio na Novim horizontima u Splitu: Poznata lica otvorila su dušu
Marija pobijedila u 'Večeri za 5': 'Da mi je to netko rekao, rekla bih da je lud!'
Grše nikad iskrenije o supruzi Rafaeli: 'U najvećoj tami mog života bila je uz mene'
Bilbo Baggins, jesi li to ti? Pogledajte kako danas izgleda omiljeni junak iz 'Hobita'
Ben Affleck šokirao izjavom o svojoj intimi: ' Star sam i umoran, a seks je puno posla'
Zvijezda 'Hobita' tajno se oženio francuskom ljepoticom: Mlađa je od njega 21 godinu
Jolina kći pokazala baku i djeda, sad je jasno na koga pjevač sliči