Evo tko je u vili 'Love Island Adria' izglasan kao osoba s najboljim karakterom

Kada je na red došla kategorija najboljeg karaktera, kandidati su prvo sami pokušali složiti poredak. Djevojke su se složile da je to vrlo nezahvalan zadatak jer svatko ima svoje kvalitete i mane. Ipak, Anamarija je morala donijeti konačnu odluku i nekoga staviti na tron.

Prvo mjesto zauzela je Lara, koja je skromno priznala da joj je pomalo neprirodno biti na samom vrhu, ali se srdačno zahvalila. Odmah iza nje, na drugo mjesto, smjestila se Drina. U raspravama oko poretka visoko su kotirale upravo djevojke, pa se tako pri vrhu spominjala i Mili. Muški dio ekipe uslijedio je nešto niže, pri čemu je treće mjesto pripalo Luki, dok se na četvrtom našao Valentin.

Nakon karaktera, na red je došla kategorija iskrenosti, koja je donijela još veća iznenađenja. Otočani su ponovno nagađali tko bi mogao biti na kojem mjestu, a onda je Anamarija otkrila svoje prave karte.

Titulu najiskrenije osobe u vili odnijela je Drina. Drugo mjesto ponovno je pripalo Lari, dok se na treće mjesto probio Valentin. S druge strane, samo dno ljestvice izazvalo je najviše polemika i vidnog nezadovoljstva. Gašper je proglašen najmanje iskrenom osobom u kući, što je Anamarija direktno objasnila njegovim nejasnim ponašanjem prema Mili i ostalima. To je odmah potaknulo šaputanja i neslaganje među nekim muškim kandidatima.

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