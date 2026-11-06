Finalisti 'Love Island Adria' u subotu slijeću u Zagreb: Doček pratite uživo na Voyo

Finalisti prve sezone showa 'Love Island Adria' vraćaju se u Zagreb, a gledatelje očekuje poseban doček koji će moći pratiti uživo na platformi Voyo. Nakon tjedana emocija, novih odnosa, iznenađenja i uzbudljivih obrata, kandidati će po slijetanju u Zračnu luku Franjo Tuđman imati priliku susresti se i s obožavateljima showa.
U Zagreb slijeću sutra poslije 21 sat, a njihov doček gledatelji mogu pratiti uživo na platformi Voyo. Kandidati će biti dostupni i za Meet&Greet s obožavateljima showa - u zračnoj luci Franjo Tuđman.
Doček kandidata ne propustite sutra od 21 sat uživo na platformi Voyo!
Prva sezona showa uspješno je privedena kraju, svega par sati dijeli nas od imena pobjednika, a prijave za novu sezonu već su otvorene na rtl.hr/prijave!