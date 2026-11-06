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Love Island Adria

Finalisti 'Love Island Adria' u subotu slijeću u Zagreb: Doček pratite uživo na Voyo

Finalisti prve sezone 'Love Island Adria' sutra nakon 21 sat slijeću u Zagreb, a njihov doček iz Zračne luke Franjo Tuđman gledatelji će moći pratiti uživo na platformi Voyo. Obožavatelje očekuje i Meet&Greet s kandidatima

RTL.hr
06.11.2026 15:10

Finalisti prve sezone showa 'Love Island Adria' vraćaju se u Zagreb, a gledatelje očekuje poseban doček koji će moći pratiti uživo na platformi Voyo. Nakon tjedana emocija, novih odnosa, iznenađenja i uzbudljivih obrata, kandidati će po slijetanju u Zračnu luku Franjo Tuđman imati priliku susresti se i s obožavateljima showa.

U Zagreb slijeću sutra poslije 21 sat, a njihov doček gledatelji mogu pratiti uživo na platformi Voyo. Kandidati će biti dostupni i za Meet&Greet s obožavateljima showa - u zračnoj luci Franjo Tuđman.

Love Island Adria, finalisti
Love Island Adria, finalisti FOTO: RTL

Doček kandidata ne propustite sutra od 21 sat uživo na platformi Voyo!

Prva sezona showa uspješno je privedena kraju, svega par sati dijeli nas od imena pobjednika, a prijave za novu sezonu već su otvorene na rtl.hr/prijave!

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