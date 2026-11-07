Finalisti Love Island Adria večeras slijeću u Zagreb! Drina i Valentin o pobjedi: 'Nismo ovo očekivali'

Drina i Valentin osvojili su 50 tisuća eura, a nakon pobjede otkrili su da nisu očekivali pobjedu. "Najiskreniji par poslije nas... Luka, on je najiskrenija osoba s kim god da je", ocijenili su Drina i Valentin. "Luka i Mili", dodali su i rekli da su očekivali da će oni biti superfinalisti. "Drago mi je i zbog Anje i Gašpera, no mislili smo da će biti oni", ispričali su.
"Mislio sam da ću doći, vidjeti pet djevojaka 'nafuranih' i to će biti to, nismo ovo očekivali. No, ne, vidio sam pet lijepih, normalnih djevojaka - i okej, Love Island, idemo", ocijenio je Valentin, a složila se i Drina. "Gledat ćemo sezonu, ali vjerujemo jedno drugom", dodala je.
Sreću nisu skrivali ni superfinalisti Anja i Gašper. "Drago mi je da publika vidi ono što mi vidimo, hvala svima koji su glasali", otkrila je Anja. "Valentin i Drina su otpočetka zajedno, nisu imali nikakve drame, zaista su zaslužili", osvrnuo se i Gašper na pobjedu Drine i Valentine. "Prvo idemo na sushi, a onda selimo u Ljubljanu", otkrili su Anja i Gašper da planiraju zajednički život. "Želim se seliti u Ljubljanu", zaključila je Anja.
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