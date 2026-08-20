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Love Island Adria

FOTOGALERIJA Dragana Mićalović ostavlja bez daha! Voditeljica 'Love Islanda Adria' izgleda spektakularno

Poznata srpska glumica Dragana Mićalović, koju je publika upoznala kroz brojne uspješne televizijske i kazališne uloge, uskoro će se okušati u sasvim novom profesionalnom izazovu. Glumica Dragana Mićalović prihvatila je voditeljsku ulogu u regionalnoj verziji popularnog dating showa 'Love Island Adria'. Bit će to njezino prvo iskustvo u ulozi voditeljice, ali i značajan odmak od glumačke karijere po kojoj je dosad bila prepoznatljiva

RTL.hr
20.08.2026 09:00

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Love Island Adria

Voditeljica 'Love Island Adrije' Dragana Mićalović za RTL.hr otkrila: 'Apsolutno vjerujem u ljubav na prvi pogled'

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