FOTOGALERIJA Ovo su Drina i Valentin: Par koji je iskrenim emocijama osvojio srce regije

Iako su se u vili odvijala brojna spajanja, burni prekidi i ulasci opasnih bombshella, odnos Drine i Valentina ostao je po strani od svih intriga. Umjesto taktiziranja i igrica, odabrali su razgovor, međusobnu podršku i sitne geste pažnje koje su osvojile ne samo njihova srca, nego i simpatije gledatelja diljem regije.

Da je njihova kemija itekako stvarna, potvrdila je i sama publika koja je upravo Valentina izglasala kao najzaljubljenijeg islandera u vili, dajući mu time posebnu privilegiju da na spajanju prvi odabere svoju partnericu. Valentin se, naravno, nije dvoumio niti sekunde njegov izbor bila je i ostala Drina.