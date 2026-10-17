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Love Island Adria

FOTOGALERIJA Ovo su Drina i Valentin: Par koji je iskrenim emocijama osvojio srce regije

U vili showa Love Island Adria, gdje su drame, preokreti i neočekivane svađe dio svakodnevice, Drina i Valentin uspjeli su izgraditi priču koja odiše mirom, povjerenjem i čisto iskrenim emocijama

RTL.hr
17.10.2026 12:00

Iako su se u vili odvijala brojna spajanja, burni prekidi i ulasci opasnih bombshella, odnos Drine i Valentina ostao je po strani od svih intriga. Umjesto taktiziranja i igrica, odabrali su razgovor, međusobnu podršku i sitne geste pažnje koje su osvojile ne samo njihova srca, nego i simpatije gledatelja diljem regije.

Da je njihova kemija itekako stvarna, potvrdila je i sama publika koja je upravo Valentina izglasala kao najzaljubljenijeg islandera u vili, dajući mu time posebnu privilegiju da na spajanju prvi odabere svoju partnericu. Valentin se, naravno, nije dvoumio niti sekunde njegov izbor bila je i ostala Drina.

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Love Island Adria

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