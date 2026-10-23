Gaga se obratila Lari bez uljepšavanja: 'Bila sam prema tebi zaštitnički nastrojena, misliš li da je s Tonijem otišlo predaleko?'

Nakon što se njezin početni odnos s Anthonyjem mirno pretvorio u čvrsto prijateljstvo, Lara je iskreno podržala njegovu novu romansu s Aljom. Ubrzo je u vilu ušao najmlađi bombshell kandidat Toni. Publika i islanderi odmah su prepoznali njihov prvi klik, pa ih je publika nagradila vraćanjem Tonija u show. No, idila nije dugo trajala – zaredale su se razmirice, teške riječi i naposljetku Tonijeva eliminacija, nakon koje su mnogi gledatelji zaključili kako Toni nije zaslužio tako oštar tretman.
Gaga joj poručila: 'Iz tebe je izašlo nešto što ti nije karakteristično'
U sklopu nove epizode Hot Liste, voditeljica Dragana Mićalović Gaga odlučila je iskreno porazgovarati s Larom te joj pružiti dobronamjernu, ali izravnu kritiku kako bi joj otvorila oči.
"Ja sam prema tebi bila previše zaštitnički nastrojena i imam osjećaj da imam slobodu da ti kažem neke stvari. Neke situacije su u meni probudile osjećanja koja mi nisu bila karakteristična za tebe... Cijeli taj odnos s Tonijem, misliš li da je bio previše podignut na nešto što i nije baš tako?", upitala ju je Gaga.
Lara priznala greške: 'Žao mi je, bila sam drska'
Gagine riječi potaknule su Laru na duboko razmišljanje i emotivno priznanje. Mlada islanderica otkrila je zašto je reagirala tako burno i za čime danas najviše žali.
"S Tonijem je bilo mnogo stvari koje su u meni probudile neke situacije iz prošlosti, i probudile su u meni neke stvari koje nisu dobre. Krivo mi je da je izašlo ono najgore iz mene, no tu smo da rastemo. Možda bih bila malo manje gruba, ne bih toliko jako zabila pitu, ne bih bila toliko drska... Ali definitivno bih završila taj odnos", iskrena je bila Lara.
Unatoč svim nesuglasicama i dramama koje su obilježile njihov odnos, Lara je na kraju pokazala zrelost i poslala jasnu poruku o svom bivšem partneru iz vile:
"I dalje mislim da je Toni dobar dečko, samo nije za mene."
Gaga joj je uz osmijeh poručila kako je u redu pogriješiti, dok god iz toga izvučemo pouku, a gledatelji s nestrpljenjem čekaju vidjeti hoće li Lara u nastavku showa pokazati svoje staro, mirnije lice.
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