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Love Island Adria

Gašper bacio oko na Alju: 'Mili je fizički i karakterno moj tip, ali sve je moguće - tek je četvrti dan!'

U vili 'Love Island Adria' strasti se zakuhavaju brže nego ikad, a dolazak novih natjecateljica ponovno je natjerao dečke na preispitivanje svojih odluka. Iako se činilo da je Gašper čvrsto usmjeren prema Mili, u iskrenom razgovoru priznao je da su mu misli počeje lutati te da vrata za nova poznanstva uopće nisu zatvorena

RTL.hr
17.09.2026 08:00

Kada je u pitanju njegov odnos s Mili, Gašper ne skriva da je kemija bila trenutna i izuzetno snažna. Ipak, brzina kojom se osjećaji razvijaju u izolaciji malo ga je iznenadila.

"Mili mi je i fizički i karakterno jako blizu", priznao je Gašper, naglašavajući kako mu je svaki trenutak s njom ugodan, no dodao je i da mu je sve to pomalo čudno jer se radi tek o četvrtom danu boravka u vili.

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nova lica i jezična olakšica

Iako je s Mili izgraditi prirodan odnos, dolazak Alje unio je novu dinamiku. Kao natjecatelj iz Slovenije, Gašper je priznao da mu komunikacija na materinjem jeziku donosi znatno veću opuštenost, pa je dolazak zemljakinje dočekao s velikim zanimanjem.

Iako pazi da ne pošalje pogrešnu poruku svojoj trenutnoj partnerici, jasno je dao do znanja da planira više razgovarati s Aljom i provjeriti kakve se tu mogućnosti skrivaju. Njegova poruka ostalim stanarima bila je jasna – prebrzo je za donošenje konačnih odluka.

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Hoće li ga razgovori s Aljom odvući u novom smjeru ili će Mili ipak ostati njegov prvi izbor? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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