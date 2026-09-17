Gašper bacio oko na Alju: 'Mili je fizički i karakterno moj tip, ali sve je moguće - tek je četvrti dan!'

Kada je u pitanju njegov odnos s Mili, Gašper ne skriva da je kemija bila trenutna i izuzetno snažna. Ipak, brzina kojom se osjećaji razvijaju u izolaciji malo ga je iznenadila.

"Mili mi je i fizički i karakterno jako blizu", priznao je Gašper, naglašavajući kako mu je svaki trenutak s njom ugodan, no dodao je i da mu je sve to pomalo čudno jer se radi tek o četvrtom danu boravka u vili.