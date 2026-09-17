Gašper bacio oko na Alju: 'Mili je fizički i karakterno moj tip, ali sve je moguće - tek je četvrti dan!'

Kada je u pitanju njegov odnos s Mili, Gašper ne skriva da je kemija bila trenutna i izuzetno snažna. Ipak, brzina kojom se osjećaji razvijaju u izolaciji malo ga je iznenadila.
"Mili mi je i fizički i karakterno jako blizu", priznao je Gašper, naglašavajući kako mu je svaki trenutak s njom ugodan, no dodao je i da mu je sve to pomalo čudno jer se radi tek o četvrtom danu boravka u vili.
Nova lica i jezična olakšica
Iako je s Mili izgraditi prirodan odnos, dolazak Alje unio je novu dinamiku. Kao natjecatelj iz Slovenije, Gašper je priznao da mu komunikacija na materinjem jeziku donosi znatno veću opuštenost, pa je dolazak zemljakinje dočekao s velikim zanimanjem.
Iako pazi da ne pošalje pogrešnu poruku svojoj trenutnoj partnerici, jasno je dao do znanja da planira više razgovarati s Aljom i provjeriti kakve se tu mogućnosti skrivaju. Njegova poruka ostalim stanarima bila je jasna – prebrzo je za donošenje konačnih odluka.
Hoće li ga razgovori s Aljom odvući u novom smjeru ili će Mili ipak ostati njegov prvi izbor? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.