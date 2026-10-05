Gašper bijesan na Islandere nakon izbacivanja, pale teške riječi: 'Što vi slavite!? Svi ste fejk'

Odlazak nekoliko kandidata teško je pao Gašperu , koji nije mogao sakriti svoje frustracije. Vidno uzrujan, obrušio se na ostale ukućane jer su, po njegovom mišljenju, previše opušteni nakon emotivnih ispraćaja. "Što vi slavite!? Svi ste fejk", odbrusio je prisutnima, jasno dajući do znanja koliko ga je situacija pogodila.

Novo jutro donijelo je hladnije glave, ali i distancu. Gašper je ubrzo shvatio da je reagirao impulzivno te je sazvao svih kako bi im se javno ispričao. Priznao je da ga je svladao trenutak slabosti i da nije mislio sve što je u ljutnji izgovorio.

Kako će se Islanderi nositi s novim izazovima i hoće li isprike biti dovoljne da poprave narušene odnose, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno, mir u vili više nije opcija.

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