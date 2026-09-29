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Love Island Adria

Gašper i Anja ipak u rodu? Njegova reakcija govori sve: 'Ne, ne, ne'

Ulazak Anje u 'Love Island Adria' odmah je privukao pozornost zbog jednog neobičnog detalja – ona i Gašper imaju isto prezime

RTL.hr
29.09.2026 10:46

Anja je tada odmah pojasnila kako nisu u rodu te da je to čak i provjerila prije ulaska u vilu. No sinoćnji razgovor donio je neočekivani obrat.

Dok su pričali o obitelji i svom porijeklu, Anja je počela povezivati neke detalje zbog kojih je posumnjala da između njih ipak možda postoji rodbinska veza. Ono što je u početku zvučalo kao potpuna slučajnost odjednom više nije bilo toliko sigurno.

Gašper, Anja, Love Island Adria
Gašper, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašperova reakcija bila je instantna. Ne, ne, ne", poručio je čim je shvatio u kojem smjeru razgovor ide.

Anja je potom nastavila razmišljati naglas i pokušala povezati obiteljske veze, a cijela situacija ostavila ih je u nevjerici. Iako još uvijek nije jasno postoji li među njima doista ikakvo srodstvo, mogućnost da dijele više od istog prezimena svakako je unijela novu dozu zbunjenosti u vilu.

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