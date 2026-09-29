Gašper i Anja ipak u rodu? Njegova reakcija govori sve: 'Ne, ne, ne'

Anja je tada odmah pojasnila kako nisu u rodu te da je to čak i provjerila prije ulaska u vilu. No sinoćnji razgovor donio je neočekivani obrat.

Dok su pričali o obitelji i svom porijeklu, Anja je počela povezivati neke detalje zbog kojih je posumnjala da između njih ipak možda postoji rodbinska veza. Ono što je u početku zvučalo kao potpuna slučajnost odjednom više nije bilo toliko sigurno.