Gašper i Anthony šokirali sve Islandere brojem intimnih partnera s kojima su bili: 'Ljudi što je ovo, kako stigneš?!'

Nakon emotivnih odlazaka i preslagivanja parova, provokativni zadatak u kojem su otočani morali rangirati suprotni spol prema broju seksualnih partnera donio je priznanja koja su sve prisutne ostavila u potpunom šoku.

Kada je na red došlo slaganje ljestvice prema takozvanom "body countu", maske su konačno pale. Iako su pojedini natjecatelji pokušali diplomacijom ili ublažavanjem istine izbjeći neprijatnost, brojke koje su otkrili Gašper i Anthony izazvale su opću nevjericu i lavinu reakcija među Islandera.

Dok su se dečki pokušali izvući kroz šalu, spominjući "maratone" i uspoređujući svoje dogodovštine s "jutarnjim, popodnevnim i večernjim obrocima", u vili je zavladala nevjerica:

"Ljudi, što je ovo, kako stigneš?!"