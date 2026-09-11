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Love Island Adria

Gašper i Vukašin stižu u Love Island Adria: 'Ne vjerujem u ljubav na prvi pogled, osobu treba upoznati prije nego što se zaljubiš'

Love Island Adria kreće u nedjelju od 20 sati na platformi Voyo i prikazivat će se od nedjelje do petka. U vilu na Tenerifeu ulazi deset mladih samaca, a među njima su i Vukašin i Gašper

RTL.hr
11.09.2026 15:20

Gašper (28) dolazi iz Ljubljane i radi kao viši voditelj trgovine i osobni trener. Bivši je profesionalni košarkaš sa sedam godina profesionalne karijere iza sebe, a sport je i danas velik dio njegova života. Samouvjeren je, otvoren, društven i fizički vrlo aktivan, a žene ga često opisuju kao pravog gospodina. "U Love Island Adria sam se prijavio na nagovor prijatelja, rekli su mi da će me oni prijaviti ako to ne napravim sam. Najveća podrška su mi prijatelji, oni su me najviše podržali, a podržavaju me i roditelji. Svi se vesele vidjeti me u showu", priča Gašper o razlozima prijavljivanja u show.

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: RTL

Slobodan je gotovo dvije godine, a iza sebe ima jednu ozbiljnu vezu u kojoj je, kako kaže, bio istinski zaljubljen. Danas uživa u samačkom životu. Privlače ga ženstvene, i samouvjerene žene, posebno tamnokose, ali karakter i osjećaj koji ima uz nekoga važniji su mu od fizičkog izgleda. "Kod odabira partnerice gledam da je lojalna, iskrena i da imamo dobru komunikaciju. Ne vjerujem u ljubav na prvi pogled, osobu treba upoznati prije nego što se zaljubiš", otkrio je Gašper.

Gašper u Love Island Adria ulazi prvenstveno zbog ljubavi, a vilu vidi kao savršeno mjesto za upoznavanje nekoga - uz potpuno novo životno iskustvo. Ne boji se napraviti prvi korak, a kada mu se netko stvarno svidi, naklonost više pokazuje djelima nego riječima. "Iz vanjskog svijeta će mi nedostajati prijatelji s kojima provodim slobodno vrijeme. Trenirati mogu i u vili, a tehnologija mi neće nedostajati, nije neki problem, možda ću jedino poželjeti pogledati neki film nakon nekog vremena", iskren je Gašper.

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: RTL

Baš kao i Gašper, i Vukašin (24) je slobodan protekle dvije godine. Vukašin dolazi iz Zrenjanina i influencer je te poduzetnik. Samouvjeren je, društven, izravan te voli živjeti u trenutku. Iako sebe vidi kao macho tipa, iza opuštene vanjštine krije se nježnija strana. Tvrdoglav je, zaštitnički nastrojen i ne voli osjećaj da ovisi o drugima te dugoročno želi postići financijsku slobodu i izgraditi život okružen obitelji, prijateljima i pravom partnericom.

Na prijavu se odlučio u želji da proba nešto novo, da proputuje i upozna nove ljude te pronađe ljubav. "Usto, obožavam Španjolsku", kaže Vukašin. Njegovi prijatelji ga podržavaju i smatraju da je Love Island Adria projekt baš za njega. "Nisam siguran što me očekuje, ali svi kažu da je to za mene stvoreno", otkrio je.

Vukašin, Love Island Adria
Vukašin, Love Island Adria FOTO: RTL

Slobodan je oko dvije godine i iza sebe ima tri ozbiljne veze. Privlače ga inteligentne, ambiciozne, neovisne i vrijedne žene s dobrim smislom za humor, dok mu je emocionalna zrelost posebno važna. Ne podnosi laži i manipulaciju, a probleme radije rješava otvorenim razgovorom. "Fizički izgled važan je na prvi izgled, no poslije su važniji karakter, duhovitost, inteligencija... Sve je to usko povezano", ocjenjuje Vukašin idealnu ženu.

Vukašin u Love Island Adria ulazi zbog novog i uzbudljivog iskustva, ali otvoren je i za mogućnost da pronađe pravu ljubav. Njegova izravnost znači da djevojka kojoj se svidi vjerojatno neće morati nagađati o njegovim namjerama. Najveći će mu izazov biti pomiriti svoju bezbrižnu, samouvjerenu stranu s emocionalnom.

Vukašin, Love Island Adria
Vukašin, Love Island Adria FOTO: RTL

 'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati!

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Love Island Adria

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