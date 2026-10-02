Gašper masirao Loren stopala pa pred kamerama priznao svoj stav o fetišima

Kada je red došao na Gašpera, dobio je sočan izazov morao je odabrati djevojku koja nije njegova partnerica Mili te joj priuštiti brzinsku masažu stopala!
Iako je za ovaj delikatni zadatak odabrao Loren, Gašper nije mogao sakriti koliko mu je cijela situacija prisjela:
"Ja sam dobio onaj najgori izazov, ali u redu...", prokomentirao je vidno nevoljko dok se pripremao za akciju.
A kako ne bi bilo nikakve zabune ili krivih interpretacija u vili, tijekom same masaže odmah je bez dlake na jeziku sjekao sve potencijalne priče i otkritim stavom reagirao na situaciju:
"Ne, ne palim se na stopala!"
Pobjeda gorčeg okusa i prijetnja izbacivanjem
Ovaj neugodni zadatak bio je samo šlag na tortu Gašperovog izrazito burnog dana. Podsjetimo, on i Mili ranije su odnijeli pobjedu u regati na bazenskim dušecima, no slavlje se u sekundi pretvorilo u tešku svađu zbog njegovog hladnog držanja nakon izlaska iz vode.
I dok su pojedini parovi kasno u noć kovali planove o zajedničkoj budućnosti izvan showa, idilu je prekinula zloglasna poruka produkcije.
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