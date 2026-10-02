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Love Island Adria

Gašper masirao Loren stopala pa pred kamerama priznao svoj stav o fetišima

Pravila igre bila su neumoljiva, a Islanderi su morali odrađivati kazne bez prava na prigovor

RTL.hr
02.10.2026 10:01

Kada je red došao na Gašpera, dobio je sočan izazov morao je odabrati djevojku koja nije njegova partnerica Mili te joj priuštiti brzinsku masažu stopala!

Iako je za ovaj delikatni zadatak odabrao Loren, Gašper nije mogao sakriti koliko mu je cijela situacija prisjela:

"Ja sam dobio onaj najgori izazov, ali u redu...", prokomentirao je vidno nevoljko dok se pripremao za akciju.

A kako ne bi bilo nikakve zabune ili krivih interpretacija u vili, tijekom same masaže odmah je bez dlake na jeziku sjekao sve potencijalne priče i otkritim stavom reagirao na situaciju:

"Ne, ne palim se na stopala!"

Loren, Gašper, Love Island Adria
Loren, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pobjeda gorčeg okusa i prijetnja izbacivanjem

Ovaj neugodni zadatak bio je samo šlag na tortu Gašperovog izrazito burnog dana. Podsjetimo, on i Mili ranije su odnijeli pobjedu u regati na bazenskim dušecima, no slavlje se u sekundi pretvorilo u tešku svađu zbog njegovog hladnog držanja nakon izlaska iz vode.

I dok su pojedini parovi kasno u noć kovali planove o zajedničkoj budućnosti izvan showa, idilu je prekinula zloglasna poruka produkcije. 

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Love Island Adria

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