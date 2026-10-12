Gašper na rubu zbog Milinog pritiska: 'Možda bi bilo najbolje da se potpuno otvorim!'

Sve je krenulo nizbrdo kada je Anja karte stavila na stol i priznala ostalima da joj je Gašper jedini fizički i karakterno privlačan dečko u vili. Ta je informacija brzinom svjetlosti došla do Mili, koja je postala iznimno nesigurna posebice kada je Gašper izrazio želju da nasamo popriča s Anjom kako bi raščistili situaciju.
Mili mu je bez zadrške dala do znanja koliko joj to smeta i izazvala burnu raspravu:
"Jutros smo pričale s njom i rekla je da si ti jedini dečko koji joj se sviđa. Kako ćeš pričati s nekim oko koga misliš da postoji šansa?!", upitala ga je vidno uzrujana Mili.
Priznala je da mu ne može u potpunosti vjerovati jer ju je u prošlosti već jednom slagao, naglasivši da će smatrati njihovu vezu gotovom ako on poklekne pred Anjinim flertom.
Gašper na samom rubu: 'Osjećam se kao da imamo troje djece!'
Gašper, s druge strane, ima potpuno drugačiji pogled na cijelu situaciju. Milina burna reakcija i ljubomora počele su ga ozbiljno odbijati i gušiti:
"Ponekad se osjećam kao da smo dvije godine u braku i da imamo troje djece kad tako reagira", priznao je iskreno, istaknuvši da više ne može funkcionirati pod stalnim nadzorom.
Frustriran njezinim nedostatkom povjerenja, naglasio je da mu je potpuno prirodno razgovarati s drugim ljudima u vili bez da se to odmah shvaća kao prijetnja ili prevara. Njezine sumnje nazvao je velikom crvenom zastavicom, objasnivši da ne želi mijenjati svaki svoj korak samo kako bi se ona osjećala sigurnije.
Ultimatum i želja za slobodom
Vrhunac rasprave donio je i njegovo duboko promišljanje o samoj budućnosti njihovog odnosa. Došao je do točke u kojoj više ne želi pristajati na kompromise pod svaku cijenu:
"Mislim da bi bilo najbolje da se potpuno otvorim, pa ako me ona stvarno toliko voli i želi razumjeti da imamo povezanost razumjet će me. Ali ovdje trenutno nema tog prostora", požalio se Gašper, dodajući da se osjeća zatvoreno u balon u kojem ne smije progovoriti ni riječ s drugim djevojkama.
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.