Gašper na rubu zbog Milinog pritiska: 'Možda bi bilo najbolje da se potpuno otvorim!'

Sve je krenulo nizbrdo kada je Anja karte stavila na stol i priznala ostalima da joj je Gašper jedini fizički i karakterno privlačan dečko u vili. Ta je informacija brzinom svjetlosti došla do Mili, koja je postala iznimno nesigurna posebice kada je Gašper izrazio želju da nasamo popriča s Anjom kako bi raščistili situaciju.

Mili mu je bez zadrške dala do znanja koliko joj to smeta i izazvala burnu raspravu:

"Jutros smo pričale s njom i rekla je da si ti jedini dečko koji joj se sviđa. Kako ćeš pričati s nekim oko koga misliš da postoji šansa?!", upitala ga je vidno uzrujana Mili.

Priznala je da mu ne može u potpunosti vjerovati jer ju je u prošlosti već jednom slagao, naglasivši da će smatrati njihovu vezu gotovom ako on poklekne pred Anjinim flertom.