Gašper nezadovoljan brojem Milinih intimnih partnera: 'To je preko granica za curu i nitko mi ne može promijeniti mišljenje!'

Zadatak u kojem su natjecatelji morali poredati suprotni spol prema broju seksualnih partnera donio je potpuni slom u njihovom odnosu. Kada je na red došla Mili i kada se doznalo s koliko je muškaraca bila u prošlosti, Gašper nije ni pokušao sakriti svoje gnušanje.
"To je preko granice za curu! Meni je to nešto preko čega jako teško mogu prijeći i nitko mi ne može promijeniti mišljenje o tome."
Potop suza i osuda balkanskog mentaliteta
Njegove hladne riječi i javna osuda slomile su Mili, koja se u potoku suza povjerila ostalim djevojkama u vili. Frustrirana stavom da se muškarcima s dvoznamenkastim brojem partnera plješće, dok se žene pribija na stup srama, otvorila je dušu o svojim bivšim vezama:
"Znaš koliko mi je muka od svega toga, ne mogu... Moje prethodne veze bile su duge, ali i izrazito toksične", priznala je Mili kroz suze, dok su ostale cure čvrsto stale u njezinu obranu, poručivši kako pravi muškarac nikada neće suditi ženu po njezinoj prošlosti.
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