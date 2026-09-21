Gašper nezadovoljan brojem Milinih intimnih partnera: 'To je preko granica za curu i nitko mi ne može promijeniti mišljenje!'

Zadatak u kojem su natjecatelji morali poredati suprotni spol prema broju seksualnih partnera donio je potpuni slom u njihovom odnosu. Kada je na red došla Mili i kada se doznalo s koliko je muškaraca bila u prošlosti, Gašper nije ni pokušao sakriti svoje gnušanje.

"To je preko granice za curu! Meni je to nešto preko čega jako teško mogu prijeći i nitko mi ne može promijeniti mišljenje o tome."