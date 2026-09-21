Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Gašper nezadovoljan brojem Milinih intimnih partnera: 'To je preko granica za curu i nitko mi ne može promijeniti mišljenje!'

Nakon emotivnog odlaska Vukašina, nad vilu 'Love Island Adria' nadvili su se novi tamni oblaci. Naizgled bezazlena igra pogađanja i rangiranja sočnih detalja iz prošlosti pretvorila se u otvoreni rat i iznijela na površinu teške dvostruke standarde koji su duboko potresli Mili i Gašpera

RTL.hr
21.09.2026 22:20

Zadatak u kojem su natjecatelji morali poredati suprotni spol prema broju seksualnih partnera donio je potpuni slom u njihovom odnosu. Kada je na red došla Mili i kada se doznalo s koliko je muškaraca bila u prošlosti, Gašper nije ni pokušao sakriti svoje gnušanje.

"To je preko granice za curu! Meni je to nešto preko čega jako teško mogu prijeći i nitko mi ne može promijeniti mišljenje o tome."

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Potop suza i osuda balkanskog mentaliteta

Njegove hladne riječi i javna osuda slomile su Mili, koja se u potoku suza povjerila ostalim djevojkama u vili. Frustrirana stavom da se muškarcima s dvoznamenkastim brojem partnera plješće, dok se žene pribija na stup srama, otvorila je dušu o svojim bivšim vezama:

"Znaš koliko mi je muka od svega toga, ne mogu... Moje prethodne veze bile su duge, ali i izrazito toksične", priznala je Mili kroz suze, dok su ostale cure čvrsto stale u njezinu obranu, poručivši kako pravi muškarac nikada neće suditi ženu po njezinoj prošlosti.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

mili love island adria gašper love island adria
Love Island Adria

Roberto doznao koliko je Loren imala intimnih partnera: 'Prebrzo sam je procijenio, raspoloženje mi se pokvarilo u sekundi!'

Love Island Adria

Gašper i Anthony šokirali sve Islandere brojem intimnih partnera s kojima su bili: 'Ljudi što je ovo, kako stigneš?!'

Moglo bi te zanimati

Jedno pitanje zapalit će vilu! Islanderi otkrivaju broj intimnih partnera, slijede suze i rasprave

Vukašin napustio Love Island Adria: 'Osjećam tugu, već mi svi nedostaju'

Od 'Divljih pčela' do 'Love Islanda Adria': Evo što vas sve večeras čeka na RTL-u

Luka iz Pule uzdrmao je 'Love Island' vilu! On zna što želi od djevojke: 'S godinama izgled nestane'

Mili oštro osudila Gašperov potez: 'Da sam ja sjela nekom dečku u krilo i ugrizla ga za vrat, jel' bi ti to bilo ok?'

Anthony djevojkama izveo striptiz, Tara poručila: 'To je bilo kao sudar - hoćeš gledati, a opet nećeš!'

Pročitaj na Net.hr
Nikad nije imao veći osmijeh: Princ Harry pozirao s 20 žena, Meghan nigdje na vidiku
Josip iz 'Ljubav je na selu' progovorio o swinganju: 'Nije kako svi misle, to su normalni ljudi'
Buduća snaha Pamele Anderson: Zaručnicu njezinog starijeg sina prate optužbe i skandali
Jedan krivi korak i sve se vidjelo: Angelina Jolie u zračnoj luci doživjela pravi gaf
Uspon i pad zvijezde 'Blade Runnera': Skandali uništili jednu od najljepših glumica
Glumci hit serije najavili novu sezonu u jednoj rečenici: Jedan od komentara ledi krv u žilama
Novi detalji o smrti sina Cindy Crawford: Sumnja se na predoziranje u centru za odvikavanje
Zgodne brinete prošetale uz Dravu: Pogledajte tko je sve uživao na Marini Prelog
Bivši muž najozloglašenije majke u Americi otkrio da nakon teške tragedije opet čeka dijete
Nakon dugo vremena u javnosti: Pogledajte kako danas izgleda bivši suprug Nine Badrić