Gašper obećao da će istetovirati Anjino ime: 'Držim ga za riječ'

Nakon turbulentnog putovanja u vili, Gašper i Anja dobili su priliku osamiti se na svom posljednjem spoju pred veliko finale. Razgovor pune bliskosti i osmijeha brzo je skrenuo na planove nakon napuštanja showa, a Gašper je iznenadio Anju prilično odvažnim prijedlogom.
Naime, Gašper joj je obećao da će po izlasku iz vile istetovirati njezino ime. Kada je predložio da i ona učini isto za njega, Anja se nasmijala i kroz šalu primijetila da je ime "Gašper" ipak malo predugačko za tetovažu. U svom prepoznatljivom stilu brzo su pronašli kompromis – dogovorili su se da će na njezinoj koži završiti samo početno slovo "G".
"Držim ga za riječ!" poručila je Anja kroz osmijeh, dajući do znanja da ovo obećanje neće tako lako zaboraviti.
"Bio si osoba koju sam najviše mrzila i voljela"
Osim zabavnih tema, par se osvrnuo i na sve prepreke koje su morali svladati kako bi danas stajali čvrsto jedno uz drugo. Njiho odnos bio je pun dinamike, no oboje se slažu da su ih upravo ti trenuci najviše zbližili.
"Ti si bio osoba koju sam najviše mrzila i voljela u vili", iskreno je priznala Anja, dok je Gašper emotivno objasnio koliko ga je veza s njom promijenila: "Smiren sam kad sam s tobom, nisam više impulzivan."
Anja se nadovezala na njegove riječi, ističući kako vjeruje da su najteži dani sada iza njih:
"Ako odabereš teži put, bolje je. Naš zajednički život izvan vile bit će sto posto lakši nego život u vili jer mislim da smo ovdje prošli kroz najteže izazove."
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