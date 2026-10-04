Gašper opsovao Anju, ona zgrožena: 'Meni to u životu nikad muškarac nije rekao'

Sve je počelo kada je Mili saznala da je Gašper flertao s Anjom, novom bombshellicom u vili. Mili je bila duboko razočarana, ističući kako joj je Gašper tajio prave namjere i razgovore koje je vodio. Osjećala se izdanom jer ga je ranije branila pred svima, govoreći kako bi stavila ruku u vatru da on to nikada ne bi napravio.
Flert koji je narušio povjerenje
U iskrenom razgovoru, Mili mu je jasno dala do znanja koliko ju je povrijedio. Gašper se pokušao opravdati tvrdeći da je to bio samo prijateljski razgovor od petnaestak minuta i da nije planirao ništa ozbiljno s Anjom. Međutim, Mili i ostale djevojke oštro su osudile njegovu neiskrenost, a povjerenje između para ozbiljno je narušeno.
Žestoki obračun i psovke
Kako bi se riješile sve nedoumice i zaustavila prepričavanja po vili, Anja je preuzela inicijativu. Prišla je Gašperu i predložila da njih dvoje i Mili sjednu zajedno kako bi raščistili tko je kome što rekao. Umjesto mirnog dogovora i rješavanja problema, Gašper je burno reagirao i grubo opsovao Anju pred svima.
Ovakav ispad ostavio je Anju u potpunom šoku. Priznala je da tako nešto nije doživjela nikada ranije od muške osobe. "Meni u životu ni jedan muškarac to nije rekao", izjavila je vidno zgrožena i uzrujana.
Dodala je kako bi situacija završila potpuno drugačije da se nisu nalazili pred kamerama, te je odlučila zadržati kontrolu nad sobom.
Pokušaj opravdanja
Kada su se strasti malo smirile, Gašper je svoje ponašanje pokušao opravdati nakupljenom frustracijom. Tvrdio je kako je slučajno čuo Anju u kuhinji kako navija za dolazak novog bombshella u vilu koji bi bio idealan za Mili. Anja je oštro demantirala te navode, ističući da se cijela priča izvrće te da on jednostavno ne zna prihvatiti kritiku za svoje loše postupke.
Ostaje za vidjeti hoće li Mili nakon svega ovoga uopće razmotriti pomirenje ili je ovo konačan kraj njihovog odnosa. Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.