Gašper opsovao Anju, ona zgrožena: 'Meni to u životu nikad muškarac nije rekao'

Sve je počelo kada je Mili saznala da je Gašper flertao s Anjom , novom bombshellicom u vili. Mili je bila duboko razočarana, ističući kako joj je Gašper tajio prave namjere i razgovore koje je vodio. Osjećala se izdanom jer ga je ranije branila pred svima, govoreći kako bi stavila ruku u vatru da on to nikada ne bi napravio.

U iskrenom razgovoru, Mili mu je jasno dala do znanja koliko ju je povrijedio. Gašper se pokušao opravdati tvrdeći da je to bio samo prijateljski razgovor od petnaestak minuta i da nije planirao ništa ozbiljno s Anjom. Međutim, Mili i ostale djevojke oštro su osudile njegovu neiskrenost, a povjerenje između para ozbiljno je narušeno.

Kako bi se riješile sve nedoumice i zaustavila prepričavanja po vili, Anja je preuzela inicijativu. Prišla je Gašperu i predložila da njih dvoje i Mili sjednu zajedno kako bi raščistili tko je kome što rekao. Umjesto mirnog dogovora i rješavanja problema, Gašper je burno reagirao i grubo opsovao Anju pred svima.

Ovakav ispad ostavio je Anju u potpunom šoku. Priznala je da tako nešto nije doživjela nikada ranije od muške osobe. "Meni u životu ni jedan muškarac to nije rekao", izjavila je vidno zgrožena i uzrujana.

Dodala je kako bi situacija završila potpuno drugačije da se nisu nalazili pred kamerama, te je odlučila zadržati kontrolu nad sobom.