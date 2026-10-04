Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Gašper otvoreno priznao: 'Ja volim flertati, to je zdravo i u tome nema ništa loše'

Najzanimljiviji i zasigurno najsporniji trenutak bio je razgovor s Gašperom, koji je bez ikakve zadrške progovorio o svom stavu prema suprotnom spolu. Njegova izjava o flertovanju izazvala je veliku pozornost, ali i otvorila nova pitanja o budućnosti njegovog odnosa s Mili

RTL.hr
04.10.2026 20:00

Kada je sjeo nasuprot voditeljice Dragane, Gašper nije skrivao da uživa u zavođenju unutar vile. Priznao je da voli flertati i naglasio kako u tome vidi sasvim prirodno i poželjno ponašanje.

"Ako ti se sviđa cura, treba malo flertati i u tome nema ništa loše", izjavio je sasvim opušteno pred kamerama.

Iako ga pojedine djevojke optužuju da pridaje pretjeranu pažnju drugima dok je u vezi, on tvrdi da najviše flerta upravo sa svojom partnericom Mili. Na pitanje bi li mu smetalo da Mili flertuje s drugim muškarcima, odgovorio je da ne bi bio nimalo ljubomoran ako je riječ o uobičajenom, prijateljskom flertu.

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dvije i pol godine bio je slobodan

Njegova opuštenost i nesmotreni stavovi očito stvaraju ogromne nesigurnosti kod njegove partnerice. Mili je u razgovoru kroz suze priznala da je izgubila sebe otkako je stigla u vilu te da neprestano preispituje njihov odnos.

Gašper je svjestan da su imali nekoliko trzavica, ali vjeruje da stvari ipak idu na bolje. Dodao je i kako je prije ulaska u show bio slobodan dvije i pol godine, zbog čega se tek mora ponovno naviknuti na dinamiku veze.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria gašper love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

ANKETA Tko je pravi odabir za Valentina u 'Love Island Adria' – Drina ili Alisa?

Moglo bi te zanimati

Mijo napustio Love Island Adria pa poručio: 'Ne bih ništa napravio drugačije! Alisa i Valentin su pred pucanjem, on naginje Drini'

ANKETA Što mislite o odnosu Loren i Roberta? Jesu li prebrzo postali ozbiljni?

Gašper masirao Loren stopala pa pred kamerama priznao svoj stav o fetišima

Roberto oštro raskrinkao odnos Lare i Anthonyja: 'On glumi sto posto, ne može mu se to sviđati!'

Mili ponovno u suzama zbog Gašpera uz poruku koja mijenja sve

Loren otkrila najluđe mjesto na kojem je imala intimne odnose: Pogledajte Robertovu reakciju

Pročitaj na Net.hr
Jennifer Lopez blistala u čipkastoj haljini, no svi pričaju o fotografiji s markantnim muškarcem
Lijepo vrijeme izmamilo dame na sunce: Pogledajte tko je sve privukao poglede uz šetnicu Mure
Uskočila u bikini i pokazala zašto je muškarci obožavaju: 'Kakva je ovo magija'
Petra Meštrić otišla na svadbu bivšeg muža! Snimka s mladencima postala hit
Zgodne legice ukrale poglede, a legendarni bend podigao je sve na noge: Ovo će Osijek pamtiti
Veliki povratak Zdravka Čolića! Izdao novi album, uz njega Merlin, Neno Belan, Tonči Huljić
Neda Ukraden podijelila obiteljsku sreću: Njezinoj kćeri i zetu stižu čestitke sa svih strana
Ukrale pažnju na koncertu Ede Maajke: Dvije ljepotice svojim outfitima začinile večer u Čakovcu
Hamiltonova bivša pretrpjela jezivu nezgodu: Sada snimljena s bolnim ožiljcima
Lana Škrgatić za RTL Scenu progovorila o teškom putu do majčinstva: 'Uvijek će biti predrasuda'