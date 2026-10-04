Gašper otvoreno priznao: 'Ja volim flertati, to je zdravo i u tome nema ništa loše'

Kada je sjeo nasuprot voditeljice Dragane, Gašper nije skrivao da uživa u zavođenju unutar vile. Priznao je da voli flertati i naglasio kako u tome vidi sasvim prirodno i poželjno ponašanje.
"Ako ti se sviđa cura, treba malo flertati i u tome nema ništa loše", izjavio je sasvim opušteno pred kamerama.
Iako ga pojedine djevojke optužuju da pridaje pretjeranu pažnju drugima dok je u vezi, on tvrdi da najviše flerta upravo sa svojom partnericom Mili. Na pitanje bi li mu smetalo da Mili flertuje s drugim muškarcima, odgovorio je da ne bi bio nimalo ljubomoran ako je riječ o uobičajenom, prijateljskom flertu.
Dvije i pol godine bio je slobodan
Njegova opuštenost i nesmotreni stavovi očito stvaraju ogromne nesigurnosti kod njegove partnerice. Mili je u razgovoru kroz suze priznala da je izgubila sebe otkako je stigla u vilu te da neprestano preispituje njihov odnos.
Gašper je svjestan da su imali nekoliko trzavica, ali vjeruje da stvari ipak idu na bolje. Dodao je i kako je prije ulaska u show bio slobodan dvije i pol godine, zbog čega se tek mora ponovno naviknuti na dinamiku veze.
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