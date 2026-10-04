Gašper otvoreno priznao: 'Ja volim flertati, to je zdravo i u tome nema ništa loše'

Kada je sjeo nasuprot voditeljice Dragane, Gašper nije skrivao da uživa u zavođenju unutar vile. Priznao je da voli flertati i naglasio kako u tome vidi sasvim prirodno i poželjno ponašanje.

"Ako ti se sviđa cura, treba malo flertati i u tome nema ništa loše", izjavio je sasvim opušteno pred kamerama.

Iako ga pojedine djevojke optužuju da pridaje pretjeranu pažnju drugima dok je u vezi, on tvrdi da najviše flerta upravo sa svojom partnericom Mili. Na pitanje bi li mu smetalo da Mili flertuje s drugim muškarcima, odgovorio je da ne bi bio nimalo ljubomoran ako je riječ o uobičajenom, prijateljskom flertu.