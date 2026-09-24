Gašper prepoznao novu bombshellicu te otkrio zanimljiv detalj iz privatnog života: 'Bit će zanimljivo'

Dok su ostali dečki zbunjeno odmjeravali novu stanarku, Gašper je brzinom svjetlosti povezao konce i shvatio da s bombshellicom dijeli zajednički krug ljudi u Sloveniji. Čim su se dojmovi slegli, raspoloženi Gašper pred svima je bacio udicu koja je odmah zagolicala maštu cimerima:

"Znao sam za nju preko njenih prijateljica, tako da vidjet ćemo, bit će interesantno!"