Gašper prepoznao novu bombshellicu te otkrio zanimljiv detalj iz privatnog života: 'Bit će zanimljivo'

Dok su ostali dečki zbunjeno odmjeravali novu stanarku, Gašper je brzinom svjetlosti povezao konce i shvatio da s bombshellicom dijeli zajednički krug ljudi u Sloveniji. Čim su se dojmovi slegli, raspoloženi Gašper pred svima je bacio udicu koja je odmah zagolicala maštu cimerima:
"Znao sam za nju preko njenih prijateljica, tako da vidjet ćemo, bit će interesantno!"
Gašper je njezin tip, ali taktika diktira opasne poteze
Zanimljivo je da bombshellica uopće nije skrivala kako joj se upravo Gašper iznimno sviđa – njegov izgled i opušteni stav savršeno odgovaraju svemu što ona traži od muškarca. Ipak, unatoč očitoj kemiji i zajedničkim poznanicima, nova natjecateljica odlučila je igrati na sve ili ništa.
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