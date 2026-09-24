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Gašper prepoznao novu bombshellicu te otkrio zanimljiv detalj iz privatnog života: 'Bit će zanimljivo'

I dok su Islanderi uživali u zasluženom odmoru izvan vile slaveći kratki bijeg od svakodnevnih drama, ulazak nove bombshell djevojke u sekundi je prekinuo opuštenu atmosferu. No, umjesto potpunog šoka i neznanja, na muškom je izletu uslijedio neočekivani obrat kada je Gašper shvatio da mu atraktivna bombshellica uopće nije nepoznato lice!

RTL.hr
24.09.2026 07:00

Dok su ostali dečki zbunjeno odmjeravali novu stanarku, Gašper je brzinom svjetlosti povezao konce i shvatio da s bombshellicom dijeli zajednički krug ljudi u Sloveniji. Čim su se dojmovi slegli, raspoloženi Gašper pred svima je bacio udicu koja je odmah zagolicala maštu cimerima:

"Znao sam za nju preko njenih prijateljica, tako da vidjet ćemo, bit će interesantno!"

Gašper, Anja, Love Island Adria
Gašper, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašper je njezin tip, ali taktika diktira opasne poteze

Zanimljivo je da bombshellica uopće nije skrivala kako joj se upravo Gašper iznimno sviđa – njegov izgled i opušteni stav savršeno odgovaraju svemu što ona traži od muškarca. Ipak, unatoč očitoj kemiji i zajedničkim poznanicima, nova natjecateljica odlučila je igrati na sve ili ništa.

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