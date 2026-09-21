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Gašper priznao da je četiri puta prevario curu, Mili ga pitala: 'Hoćeš tako i mene?'

Naizgled zabavan i opušten izazov pogađanja sočnih detalja iz prošlosti ponovno je izazvao pravi potres među parovima. No, ovog puta najveći šok uslijedio je kada se pokrenula tema o vjernosti i nevjeri, a priznanje koje je izrekao Gašper u potpunosti je zaledilo njegovu trenutnu odabranicu Mili

RTL.hr
21.09.2026 22:40

Tijekom igre u kojoj su natjecatelji morali otvoreno rangirati jedni druge prema broju prevara u prošlim vezama, Gašper je odlučio izbaciti sve karte na stol. No, brojka koju je izgovorio iznenadila je baš sve u vili – pred svima je priznao da je u prošlosti svoju djevojku prevario čak četiri puta!

Četiri prevare u šest mjeseci i šokirani pogled partnerice

U vili je na trenutak zavladao muk, a vidno potresena Mili nije gubila vrijeme te mu je pred svima postavila izravno i sasvim opravdano pitanje:

"Hoćeš tako i mene?"

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašperovo pravdanje: 'Gledaj, shvatio sam koliko je to loše...'

Vidjevši da je vrag odnio šalu i da je sumnja u njegovu vjernost u potpunosti poljuljala tek započeti odnos s Mili, Gašper se na sve načine pokušao opravdati i ublažiti štetu, ističući kako su se te pogreške dogodile na samom početku jedne bivše veze:

"Dogodilo se u prvih šest mjeseci bivše veze... Poslije toga sam vidio koliko je to loše bilo i nisam više nikad. Naučio sam iz toga", branio se Gašper pokušavajući uvjeriti Mili da se promijenio.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

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