Gašper priznao da je četiri puta prevario curu, Mili ga pitala: 'Hoćeš tako i mene?'

Tijekom igre u kojoj su natjecatelji morali otvoreno rangirati jedni druge prema broju prevara u prošlim vezama, Gašper je odlučio izbaciti sve karte na stol. No, brojka koju je izgovorio iznenadila je baš sve u vili – pred svima je priznao da je u prošlosti svoju djevojku prevario čak četiri puta!
Četiri prevare u šest mjeseci i šokirani pogled partnerice
U vili je na trenutak zavladao muk, a vidno potresena Mili nije gubila vrijeme te mu je pred svima postavila izravno i sasvim opravdano pitanje:
"Hoćeš tako i mene?"
Gašperovo pravdanje: 'Gledaj, shvatio sam koliko je to loše...'
Vidjevši da je vrag odnio šalu i da je sumnja u njegovu vjernost u potpunosti poljuljala tek započeti odnos s Mili, Gašper se na sve načine pokušao opravdati i ublažiti štetu, ističući kako su se te pogreške dogodile na samom početku jedne bivše veze:
"Dogodilo se u prvih šest mjeseci bivše veze... Poslije toga sam vidio koliko je to loše bilo i nisam više nikad. Naučio sam iz toga", branio se Gašper pokušavajući uvjeriti Mili da se promijenio.
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