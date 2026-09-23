Gašper priznao u 'Love Islandu': 'Spavao sam sa ženom koja je bila u braku!'

Gašper, koji se ranije istaknuo konzervativnim stavovima o ženskom "body countu", iznio je pred djevojkama tri iznimno intrigantne tvrdnje. Ponudio im je opcije da je tri dana proveo u zatvoru, da ima skrivenu tetovažu blizu intimnog područja ili da je spavao s udanom ženom.
Djevojke su se brzo okupile, analizirale njegov govor tijela i bez previše oklijevanja tipovale na najšokantniji scenarij, šaleći se kako je ta misteriozna žena vjerojatno nosila vjenčani prsten i tijekom njihovog susreta.
'Očito voli poštene žene'
Gašper je na trenutak zastao, a potom pred svima potvrdio njihove sumnje:
"Spavao sam sa ženom koja je bila u braku."
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