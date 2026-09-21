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Love Island Adria

Gašper se potpuno oteo kontroli tijekom striptiza, Mili zgrožena: 'Prešao je granicu'

Ono što je trebalo biti tek bezbrižna zabava i izazov za podizanje atmosfere, pretvorilo se u prvu ozbiljnu krizu između Mili i Gašpera

RTL.hr
21.09.2026 07:00

Muški striptiz u vili 'Love Island Adria' donio je teške optužbe, a Gašperova prevelika opuštenost pred drugim djevojkama potaknula je burnu raspravu o poštovanju i granicama u vezi.

Sjedio u krilu drugim djevojkama

Gašper, koji je ranije stidljivo natuknuo da ima iskustva u plesnim izazovima, odlučio je dati sve od sebe i napraviti show. No, njegova pretjerana interakcija i fizikalnost s ostalim djevojkama izazvale su grč na Milinu licu, koja nije mogla sakriti razočaranje i nelagodu.

"Samo mislim da je Gašper malo prešao granicu. Što se tiče toga kako je odradio to s ostalim djevojkama, konkretno s Tarom i Aljom, vjerujem da je i njima bilo užasno neugodno. Bilo je prenapadno i bezpotrebno", otvoreno je priznala Mili, dodavši kako su njegove riječi i djela u potpunoj kontradikciji.

Mili, Gašper, Love Island Adria
Mili, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pravdanje i strah od osvete

Tijekom napetog razgovora nasamo, Gašper se pokušao opravdati objašnjavajući da je sve bila samo igra i želja da svima priušti dobar provod, naglašavajući kako je planirao da Mili na kraju dobije najviše pažnje.

"Nisam napravio ništa presudno. Htio sam samo pokazati što znam i napraviti dobar show", branio se Gašper, no ubrzo je priznao kako bi ga jako pogodilo da mu Mili vrati "milo za drago" flertovanjem s novim natjecateljima koji su upravo ušetali u vilu.

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

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