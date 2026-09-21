Gašper se potpuno oteo kontroli tijekom striptiza, Mili zgrožena: 'Prešao je granicu'

Muški striptiz u vili 'Love Island Adria' donio je teške optužbe, a Gašperova prevelika opuštenost pred drugim djevojkama potaknula je burnu raspravu o poštovanju i granicama u vezi.

Gašper, koji je ranije stidljivo natuknuo da ima iskustva u plesnim izazovima, odlučio je dati sve od sebe i napraviti show. No, njegova pretjerana interakcija i fizikalnost s ostalim djevojkama izazvale su grč na Milinu licu, koja nije mogla sakriti razočaranje i nelagodu.

"Samo mislim da je Gašper malo prešao granicu. Što se tiče toga kako je odradio to s ostalim djevojkama, konkretno s Tarom i Aljom, vjerujem da je i njima bilo užasno neugodno. Bilo je prenapadno i bezpotrebno", otvoreno je priznala Mili, dodavši kako su njegove riječi i djela u potpunoj kontradikciji.