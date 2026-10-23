Gašper skinuo macho masku? Anja otkrila kakav je zapravo: 'On je mala mazica'

Voditeljica Dragana Mićalović (Gaga) u sklopu Hot Liste porazgovarala je s parom koji više ne krije koliko su zaljubljeni, a Anja je iskoristila priliku i pred kamerama razotkrila potpuno novu, dosad neviđenu stranu svog partnera.

Iako Gašper u vili na prvu ostavlja dojam ozbiljnog, suzdržanog i hladnog dečka, Anja je otkrila da je u privatnosti situacija potpuno drukčija.

"Na van izgleda kao da nema emocija i jako ozbiljno, ali kad je sa mnom i kad se opusti, on je mala mazica. Ali to vidim samo ja kad smo sami. To je pravi Gašper!", ispričala je Anja s osmijehom.

Njezine riječi iznenadile su mnoge gledatelje, no voditeljica Gaga nije skrivala oduševljenje ovom emotivnom transformacijom.