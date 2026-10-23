Gašper skinuo macho masku? Anja otkrila kakav je zapravo: 'On je mala mazica'

Voditeljica Dragana Mićalović (Gaga) u sklopu Hot Liste porazgovarala je s parom koji više ne krije koliko su zaljubljeni, a Anja je iskoristila priliku i pred kamerama razotkrila potpuno novu, dosad neviđenu stranu svog partnera.
'To vidim samo ja kad smo sami'
Iako Gašper u vili na prvu ostavlja dojam ozbiljnog, suzdržanog i hladnog dečka, Anja je otkrila da je u privatnosti situacija potpuno drukčija.
"Na van izgleda kao da nema emocija i jako ozbiljno, ali kad je sa mnom i kad se opusti, on je mala mazica. Ali to vidim samo ja kad smo sami. To je pravi Gašper!", ispričala je Anja s osmijehom.
Njezine riječi iznenadile su mnoge gledatelje, no voditeljica Gaga nije skrivala oduševljenje ovom emotivnom transformacijom.
'Pokazao si nam nešto predivno'
Iskreno priznanje o Gašperovoj nježnijoj strani naišlo je na same pohvale voditeljice, koja je istaknula koliko joj se sviđa ovaj novi sklop u njihovom odnosu.
"Meni se dopada ova uloga Gašpera, ja ti moram priznati. Zaista mislim da si nam pokazao svima nešto što nismo znali o tebi, a što jest jako lijepo", poručila mu je Gaga.
Gašperu je, uz prepoznatljiv osmijeh, preostalo samo kratko i skromno zahvaliti na komplimentima:
"Hvala!"
Čini se kako je Anja uspjela omekšati naizgled čvrst stav svog partnera i iz njega izvući ono najbolje, a obožavatelji ovog para s nestrpljenjem iščekuju vidjeti kako će se njihova priča razvijati u nastavku showa.
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