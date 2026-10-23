Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Gašper skinuo macho masku? Anja otkrila kakav je zapravo: 'On je mala mazica'

Nakon što su u showu Love Island Adria prošli kroz turbulentne periode, nesuglasice i konačno zakopali ratne sjekire s ostalim islanderima, Anja i Gašper sada uživaju u potpunoj ljubavnoj idili

RTL.hr
23.10.2026 21:45

Voditeljica Dragana Mićalović (Gaga) u sklopu Hot Liste porazgovarala je s parom koji više ne krije koliko su zaljubljeni, a Anja je iskoristila priliku i pred kamerama razotkrila potpuno novu, dosad neviđenu stranu svog partnera.

'To vidim samo ja kad smo sami'

Iako Gašper u vili na prvu ostavlja dojam ozbiljnog, suzdržanog i hladnog dečka, Anja je otkrila da je u privatnosti situacija potpuno drukčija.

"Na van izgleda kao da nema emocija i jako ozbiljno, ali kad je sa mnom i kad se opusti, on je mala mazica. Ali to vidim samo ja kad smo sami. To je pravi Gašper!", ispričala je Anja s osmijehom.

Njezine riječi iznenadile su mnoge gledatelje, no voditeljica Gaga nije skrivala oduševljenje ovom emotivnom transformacijom.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Pokazao si nam nešto predivno'

Iskreno priznanje o Gašperovoj nježnijoj strani naišlo je na same pohvale voditeljice, koja je istaknula koliko joj se sviđa ovaj novi sklop u njihovom odnosu.

"Meni se dopada ova uloga Gašpera, ja ti moram priznati. Zaista mislim da si nam pokazao svima nešto što nismo znali o tebi, a što jest jako lijepo", poručila mu je Gaga.

Gašperu je, uz prepoznatljiv osmijeh, preostalo samo kratko i skromno zahvaliti na komplimentima:

"Hvala!"

Gašper i Anja, Love Island Adria
Gašper i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Čini se kako je Anja uspjela omekšati naizgled čvrst stav svog partnera i iz njega izvući ono najbolje, a obožavatelji ovog para s nestrpljenjem iščekuju vidjeti kako će se njihova priča razvijati u nastavku showa.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

anja gašper love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Nakon što su službeno postali par, Valentin i Drina o idućem koraku: 'Da nas izbace ili da dođemo do kraja i jedemo burrito'

Love Island Adria

Toni nakon izlaska iz 'Love Island Adria': 'Žao mi je Lare, nadam se da će mi nekad oprostiti'

Moglo bi te zanimati

Toni nakon izlaska iz 'Love Island Adria': 'Žao mi je Lare, nadam se da će mi nekad oprostiti'

Nakon što su se upustili u zajednički život, Loren i Roberto iskreni: 'Ne možeš to opisati, osjetiš kad s nekim se nađeš'

Kraj svih nagađanja! Anamarija ljubi Nikolu izvan showa: 'Pravi muškarac koji te voli doći će po tebe'

Nikola napustio Love Island Adria: 'Odlično se osjećam, najviše zbog toga što ću vidjeti Anamariju! Teško ju je nadmašiti'

Matea iz 'Gospodina Savršenog' pozirala s islanderom Tonijem pa otkrila: 'On nije jedini'

Mili i Lara progovorile o ljubavnim nevoljama, pa okrivile Alju i Anju za kraj svojih veza

Pročitaj na Net.hr
Perje, zavodljive plesačice i poznata lica: Prisjetite se glamurozne zabave Snježane Mehun
Stevie Wonder više ne želi bivšu u svojoj kući: Odlučio se na drastričan potez
Srpska pjevačica podigla atmosferu do usijanja: Stigli brojni poznati
Jenna Ortega razljutila dio fanova izjavom o fotografiranju: 'Tako je umišljena'
Glumila je u hit romantičnoj komediji s Heathom Ledgerom: Ovako danas izgleda
Zagrebački HNK okupio poznata imena: Evo tko je sve stigao na premijeru opere Carmen
Iznenađenje uoči dolaska bebe: Udala se glumica Tena Nemet Brankov, njezina objava sve je nasmijala
Oženio Kim Kardashian, brak im potrajao tek 72 dana: Sjećate li se Krisa, NBA košarkaša?
Princ William gostovao u popularnom showu: Otkrio da je želio biti DJ, ali imao je jedan problem
Suzana Mančić prodala luksuzni stan u centru Beograda: Dobila je više od 500 tisuća eura