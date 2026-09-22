Gašper traži potvrdu od dečkiju: 'Recite mi iskreno, smatrate da je isto kada muško i žensko spava s 50 ljudi?'

Vidno frustriran jer ga djevojke optužuju za licemjerje i nepravdu prema ženama, Gašper je okupio dečke i bez okolišanja stvorio pritisak tražeći da se javno izjasne i stanu na njegovu stranu:

"Recite mi iskreno. Vi smatrate da je isto kada muško i žensko spava s pedeset ljudi?"

Tražeći kratak i jasan odgovor s "da" ili "ne", Gašper je pokušao dokazati kako se muška i ženska prošlost ne mogu gledati kroz istu prizmu. Poručio je kako su muškarci i žene različiti i da upravo zbog tih razlika i funkcioniraju, branivši svoje pravo na vlastite kriterije kada je u pitanju broj bivših partnera njegove djevojke.