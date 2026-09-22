Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Gašper traži potvrdu od dečkiju: 'Recite mi iskreno, smatrate da je isto kada muško i žensko spava s 50 ljudi?'

Nakon žustrih sukoba s curama i optužbi za dvostruka mjerila, Gašper je odlučio okupiti muški dio ekipe i potražiti potvrdu za svoje konzervativne stavove

RTL.hr
22.09.2026 22:45

Vidno frustriran jer ga djevojke optužuju za licemjerje i nepravdu prema ženama, Gašper je okupio dečke i bez okolišanja stvorio pritisak tražeći da se javno izjasne i stanu na njegovu stranu:

"Recite mi iskreno. Vi smatrate da je isto kada muško i žensko spava s pedeset ljudi?"

Tražeći kratak i jasan odgovor s "da" ili "ne", Gašper je pokušao dokazati kako se muška i ženska prošlost ne mogu gledati kroz istu prizmu. Poručio je kako su muškarci i žene različiti i da upravo zbog tih razlika i funkcioniraju, branivši svoje pravo na vlastite kriterije kada je u pitanju broj bivših partnera njegove djevojke.

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mili mu očitala bukvicu: 'Ne pada mi na pamet trpjeti ovo!'

Njegovi tvrdi stavovi najteže su pali Mili, s kojom je tek počeo graditi odnos. Zgrožena dvostrukim standardima i činjenicom da bi je partner mogao procjenjivati na temelju broja bivših, Mili mu se otvoreno suprotstavila.

Priznala je kako je u prošlosti već imala loša iskustva s partnerima koji su je omalovažavali zbog intimne prošlosti te je jasno dala do znanja da u showu ne planira ponavljati iste greške niti trpjeti muškarca s takvim razmišljanjem.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Je li Gašper ovim potezom trajno zapečatio svoju sudbinu kod Mili i hoće li ga dečki podržati u njegovim stavovima? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr gašper love island adria
Love Island Adria

Valentin otkrio s koliko godina je izgubio nevinost, a odgovor bi vas mogao iznenaditi!

Love Island Adria

Anthony šokirao Islandere: 'Imao sam intimne odnose u troje sa 16 godina'

Moglo bi te zanimati

Žestoka rasprava podijelila vilu: 'Imamo puno neobrazovanih muškaraca koji su jako patrijarhalni'

Alja očitala bukvicu dečkima i izazvala opći kaos u vili: 'Zar stvarno mislite da nitko neće dirati atraktivnu djevojku?'

Mili razočarana Gašperom, završila u suzama: 'Oni svi hoće imati drugu curu svaki dan, a da im cura bude nevina!'

Roberto poručio uplakanoj Loren: 'Ja bih najviše volio da moja cura ima prve i zadnje intimne odnose sa mnom...'

Drina priznala da je u jednoj noći poljubila pet osoba: 'Da se ogradim, nisu to bili samo muškarci, bilo je tu i djevojaka'

Šok u 'Love Islandu'! Mili zaledila Gašpera priznanjem: 'Nisam mogla tek tako otići, bila sam udana'

Pročitaj na Net.hr
Kada ima vremena za vožnju? Znate li koje sve slavne ljepotice je zaveo Lewis Hamilton?
Velika tragedija u obitelji Miroslava Ilića: Utopio se njegov bratić, pjevač potvrdio
Amra iz 'Gospodina Savršenog' je trudna! Za Net.hr: 'Termin je u siječnju, već imamo imena'
Djevojka novog Hajdukovog igrača bijesna na hrvatsku aviokompaniju: 'Što su nam učinili...'
Haris Džinović obilježava četiri desetljeća karijere: U Lisinskom najavljen koncert, evo kada
U novoj istrazi 'Specijalista Zagreb': Smrt osebujnog slikara otkriva mrežu tajni i prevara
Jamie Foxx potvrdio da čeka dijete s 27 godina mlađom: 'Imam bebu na putu, još uvijek mogu'
Preminuo Gary 'Angry' Anderson, frontmen legendarnog australskog benda Rose Tattoo
Najbolje serije za duge jesenske večeri na Voyo
Utrka se nastavlja: Tko će kome zabiti nož u leđa, a tko glumi glavnog negativca?