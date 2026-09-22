Gašper traži potvrdu od dečkiju: 'Recite mi iskreno, smatrate da je isto kada muško i žensko spava s 50 ljudi?'

Vidno frustriran jer ga djevojke optužuju za licemjerje i nepravdu prema ženama, Gašper je okupio dečke i bez okolišanja stvorio pritisak tražeći da se javno izjasne i stanu na njegovu stranu:
"Recite mi iskreno. Vi smatrate da je isto kada muško i žensko spava s pedeset ljudi?"
Tražeći kratak i jasan odgovor s "da" ili "ne", Gašper je pokušao dokazati kako se muška i ženska prošlost ne mogu gledati kroz istu prizmu. Poručio je kako su muškarci i žene različiti i da upravo zbog tih razlika i funkcioniraju, branivši svoje pravo na vlastite kriterije kada je u pitanju broj bivših partnera njegove djevojke.
Mili mu očitala bukvicu: 'Ne pada mi na pamet trpjeti ovo!'
Njegovi tvrdi stavovi najteže su pali Mili, s kojom je tek počeo graditi odnos. Zgrožena dvostrukim standardima i činjenicom da bi je partner mogao procjenjivati na temelju broja bivših, Mili mu se otvoreno suprotstavila.
Priznala je kako je u prošlosti već imala loša iskustva s partnerima koji su je omalovažavali zbog intimne prošlosti te je jasno dala do znanja da u showu ne planira ponavljati iste greške niti trpjeti muškarca s takvim razmišljanjem.
Je li Gašper ovim potezom trajno zapečatio svoju sudbinu kod Mili i hoće li ga dečki podržati u njegovim stavovima? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.