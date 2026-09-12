Gašper ulazi u 'Love Island Adria' i za RTL.hr priznaje: 'Kada emocije narastu, znam biti ljubomoran'

Iskrenost mu je jedna od najvažnijih stvari u odnosu, a upravo bi njezin nedostatak mogao presuditi potencijalnoj vezi. "Meni je najveći dealbreaker ako cura nije iskrena", poručio je Gašper za RTL.hr i dodao kako bez kemije ne može zamisliti ozbiljan odnos. "Kemija mi je dosta bitna, bez toga nema ozbiljne veze", priznao je.

Postoji i jedna stvar preko koje nikada ne bi mogao prijeći – prevara. "Nikada ne bih oprostio prevaru. Nikada mi se nije dogodilo da me cura prevari", rekao je.

A kako bi reagirao kada bi djevojka koja mu se sviđa u vili počela flertati s nekim drugim? Gašper kaže da sve ovisi o tome u kojoj se fazi njihov odnos nalazi. Na samom početku showa takvo ponašanje ne bi mu predstavljalo veliki problem. "Ako cura otvoreno flerta u vili s drugim muškarcima, ako je to prvi ili drugi tjedan, to mi je OK. Ali kasnije, ako je kemija jača, smetat će mi i bit će problem", objasnio je.