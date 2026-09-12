Gašper ulazi u 'Love Island Adria' i za RTL.hr priznaje: 'Kada emocije narastu, znam biti ljubomoran'

Iskrenost mu je jedna od najvažnijih stvari u odnosu, a upravo bi njezin nedostatak mogao presuditi potencijalnoj vezi. "Meni je najveći dealbreaker ako cura nije iskrena", poručio je Gašper za RTL.hr i dodao kako bez kemije ne može zamisliti ozbiljan odnos. "Kemija mi je dosta bitna, bez toga nema ozbiljne veze", priznao je.
Postoji i jedna stvar preko koje nikada ne bi mogao prijeći – prevara. "Nikada ne bih oprostio prevaru. Nikada mi se nije dogodilo da me cura prevari", rekao je.
A kako bi reagirao kada bi djevojka koja mu se sviđa u vili počela flertati s nekim drugim? Gašper kaže da sve ovisi o tome u kojoj se fazi njihov odnos nalazi. Na samom početku showa takvo ponašanje ne bi mu predstavljalo veliki problem. "Ako cura otvoreno flerta u vili s drugim muškarcima, ako je to prvi ili drugi tjedan, to mi je OK. Ali kasnije, ako je kemija jača, smetat će mi i bit će problem", objasnio je.
Ne skriva ni da s jačanjem emocija može postati ljubomoran. "Na početku veze sam malo prehladan, ali kada emocije narastu, znam biti ljubomoran", priznao je.
Ipak, kada mu se neka djevojka zaista svidi, nije tip koji će lako dignuti ruke. "Ako mi se cura sviđa, ne odustajem. Dosta ovisi o tome kako se ona ponaša", zaključio je Gašper.
'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL sutra, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.