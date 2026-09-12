Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u FNC 33 Zagreb Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Gašper ulazi u 'Love Island Adria' i za RTL.hr priznaje: 'Kada emocije narastu, znam biti ljubomoran'

Gašper je jedan od kandidata prve sezone 'Love Islanda Adria', a u vilu ulazi spreman pronaći djevojku s kojom će osjetiti pravu kemiju. Iako priznaje da na početku odnosa može djelovati pomalo hladno, kada se pojave osjećaji, situacija se mijenja

RTL.hr
12.09.2026 22:15

Iskrenost mu je jedna od najvažnijih stvari u odnosu, a upravo bi njezin nedostatak mogao presuditi potencijalnoj vezi. "Meni je najveći dealbreaker ako cura nije iskrena", poručio je Gašper za RTL.hr i dodao kako bez kemije ne može zamisliti ozbiljan odnos. "Kemija mi je dosta bitna, bez toga nema ozbiljne veze", priznao je.

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Postoji i jedna stvar preko koje nikada ne bi mogao prijeći – prevara. "Nikada ne bih oprostio prevaru. Nikada mi se nije dogodilo da me cura prevari", rekao je.

A kako bi reagirao kada bi djevojka koja mu se sviđa u vili počela flertati s nekim drugim? Gašper kaže da sve ovisi o tome u kojoj se fazi njihov odnos nalazi. Na samom početku showa takvo ponašanje ne bi mu predstavljalo veliki problem. "Ako cura otvoreno flerta u vili s drugim muškarcima, ako je to prvi ili drugi tjedan, to mi je OK. Ali kasnije, ako je kemija jača, smetat će mi i bit će problem", objasnio je.

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: RTL

Ne skriva ni da s jačanjem emocija može postati ljubomoran. "Na početku veze sam malo prehladan, ali kada emocije narastu, znam biti ljubomoran", priznao je.

Ipak, kada mu se neka djevojka zaista svidi, nije tip koji će lako dignuti ruke. "Ako mi se cura sviđa, ne odustajem. Dosta ovisi o tome kako se ona ponaša", zaključio je Gašper.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL sutra, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria gasper love island
Love Island Adria

Sutra kreće 'Love Island Adria': Sve što trebate znati prije početka spektakla sezone

Moglo bi te zanimati

Mili ulazi u 'Love Island Adria' s jasnim pravilima! Za RTL.hr poručila: 'Prevara znači kraj, pozdrav i doviđenja'

Anthony ulazi u 'Love Island Adriju' bez straha od konkurencije: 'Ja sam tip koji uvijek pobijedi'

Loren koja stiže u 'Love Island Adria' za RTL.hr priznala: 'Zbog ljubavi sam kupila kartu i odletjela na Novi Zeland'

Roberto stiže u 'Love Island Adria', a za RTL.hr poručuje: 'Ne bih prešao preko toga da cura ima muške prijatelje'

'Svi kažu da je ovo stvoreno za mene!': Influencer i poduzetnik Vukašin stiže u 'Love Island Adria'

Preuzmite kontrolu! Stigla je 'Love Island Adria' aplikacija s kojom odlučujete tko ide na tajne spojeve, a tko leti kući

Pročitaj na Net.hr
Udala se kći Ksenije Marinković i Kristijana Ugrine: Sudbonosno 'da' izrekla kolegi
Splićani još ne odustaju od ljeta, a ona je ukrala show: Pogledajte zgodnu damu s Bačvica
Thompsonovoj nećakinji i suprugu stižu čestitke: Lejdi podijelila dirljive fotografije
Tko kaže da je najbolja špica u Zagrebu? Atraktivne Čakovčanke pokazale svoje adute
Danijela Dvornik pokazala koliko joj se požar približio: 'Ja sam ova plava točka. Užas!'
Zgodne Zadranke 'zapalile' Kalelargu: Bablje ljeto u gradu nikad nije izgledalo bolje
Influencer Fran Lauš oženio plesačicu Paulu Šolc: Najveću pažnju ukrao je jedan poseban gost
Ona nema konkurencije: U prozirnoj čipkastoj haljini ostavila je sve bez daha
Mlada poduzetnica (27) preminula na estetskoj operaciji: Pokrenuta hitna istraga
Novosti u slučaju iznenadne smrti glumice: Istraga krenula u neočekivanom smjeru