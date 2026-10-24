Gdje je puklo? Lidia i Luka pod ogromnim tenzijama, a slovili su za favorite publike

Luka, islander koji je kroz čitav show najviše njegovao prijateljstva jer mu se nikako nije posrećilo pronaći pravu romantičnu povezanost, napokon je dočekao svoj trenutak kada je u vilu ušla Lidia.
Kemija, nezaobilazne iskrice i klik od prvog trenutka bili su nevjerojatno obećavajući. Svi islanderi i gledatelji navijali su za njih, a publika ih je u iznimno kratkom roku izglasala i za najuzbudljiviji par u vili. No, ljubavna idila ubrzo se pretvorila u pravu dramu.
'Ick' iza kamera srušio sve nade
Sve se prelomilo nakon Lukinog neukusnog komentara koji se dogodio izvan dohvata kamera, a koji je kod Lidije izazvao neugodu i stvorio takozvani ick te potpuno hlađenje emocija. Iako su pokušavali izgladiti situaciju iskrenim razgovorima, tenzije su samo dodatno eskalirale. Oboje povrijeđeni i s vlastitim viđenjem situacije, spavali su odvojeno, a sada su u sklopu Hot Liste stali ispred voditeljice Dragane Mićalović.
"Mislim da bi svakoj normalnoj osobi zasmetalo. Džabe kad je učinjeno", poručila je Lidia bez oklijevanja, stavljajući točku na izvinjenja.
Luka, s druge strane, nije skrivao žaljenje što se početna čarolija raspala u paramparčad:
"Jako mi je žao, pogotovo radi tog prvog trenutka i prvog klika kemije...", priznao je Luka.
Problem s nabrajanjem vrlina: 'Nema širinu da vidi'
Da su emocije u potpunosti nestale, pokazalo se i u trenutku kada je voditeljica Gaga zamolila Lidiju da nabroji Lukine pozitivne osobine. Lidia je imala ozbiljan problem pronaći lijepu riječ, pa je iskreno analizirala njegov karakter:
"Mislim da iako ispravno zna da se treba izviniti, mnogo više gleda stvari samo iz svoje perspektive. Nema tolku širinu da vidi...", otkrila je Lidia pred kamerama.
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