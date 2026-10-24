Gdje je puklo? Lidia i Luka pod ogromnim tenzijama, a slovili su za favorite publike

Ljubavne priče u vili showa Love Island Adria znaju se promijeniti u sekundi, no malo je tko očekivao da će odnos koji je djelovao neupitno tako naglo doživjeti potpunu propast

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Luka, islander koji je kroz čitav show najviše njegovao prijateljstva jer mu se nikako nije posrećilo pronaći pravu romantičnu povezanost, napokon je dočekao svoj trenutak kada je u vilu ušla Lidia. Kemija, nezaobilazne iskrice i klik od prvog trenutka bili su nevjerojatno obećavajući. Svi islanderi i gledatelji navijali su za njih, a publika ih je u iznimno kratkom roku izglasala i za najuzbudljiviji par u vili. No, ljubavna idila ubrzo se pretvorila u pravu dramu.

icon-expand icon-close icon-close Luka i Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Ick' iza kamera srušio sve nade

Sve se prelomilo nakon Lukinog neukusnog komentara koji se dogodio izvan dohvata kamera, a koji je kod Lidije izazvao neugodu i stvorio takozvani ick te potpuno hlađenje emocija. Iako su pokušavali izgladiti situaciju iskrenim razgovorima, tenzije su samo dodatno eskalirale. Oboje povrijeđeni i s vlastitim viđenjem situacije, spavali su odvojeno, a sada su u sklopu Hot Liste stali ispred voditeljice Dragane Mićalović.

icon-expand Lidia i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Mislim da bi svakoj normalnoj osobi zasmetalo. Džabe kad je učinjeno", poručila je Lidia bez oklijevanja, stavljajući točku na izvinjenja. Luka, s druge strane, nije skrivao žaljenje što se početna čarolija raspala u paramparčad: "Jako mi je žao, pogotovo radi tog prvog trenutka i prvog klika kemije...", priznao je Luka.

icon-expand Lidia, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

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