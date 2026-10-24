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Love Island Adria

Gdje je puklo? Lidia i Luka pod ogromnim tenzijama, a slovili su za favorite publike

Ljubavne priče u vili showa Love Island Adria znaju se promijeniti u sekundi, no malo je tko očekivao da će odnos koji je djelovao neupitno tako naglo doživjeti potpunu propast

RTL.hr
24.10.2026 10:00

Luka, islander koji je kroz čitav show najviše njegovao prijateljstva jer mu se nikako nije posrećilo pronaći pravu romantičnu povezanost, napokon je dočekao svoj trenutak kada je u vilu ušla Lidia.

Kemija, nezaobilazne iskrice i klik od prvog trenutka bili su nevjerojatno obećavajući. Svi islanderi i gledatelji navijali su za njih, a publika ih je u iznimno kratkom roku izglasala i za najuzbudljiviji par u vili. No, ljubavna idila ubrzo se pretvorila u pravu dramu.

Luka i Lidia, Love Island Adria
Luka i Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Ick' iza kamera srušio sve nade

Sve se prelomilo nakon Lukinog neukusnog komentara koji se dogodio izvan dohvata kamera, a koji je kod Lidije izazvao neugodu i stvorio takozvani ick te potpuno hlađenje emocija. Iako su pokušavali izgladiti situaciju iskrenim razgovorima, tenzije su samo dodatno eskalirale. Oboje povrijeđeni i s vlastitim viđenjem situacije, spavali su odvojeno, a sada su u sklopu Hot Liste stali ispred voditeljice Dragane Mićalović.

Lidia i Luka, Love Island Adria
Lidia i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Mislim da bi svakoj normalnoj osobi zasmetalo. Džabe kad je učinjeno", poručila je Lidia bez oklijevanja, stavljajući točku na izvinjenja.

Luka, s druge strane, nije skrivao žaljenje što se početna čarolija raspala u paramparčad:

"Jako mi je žao, pogotovo radi tog prvog trenutka i prvog klika kemije...", priznao je Luka.

Lidia, Luka, Love Island Adria
Lidia, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Problem s nabrajanjem vrlina: 'Nema širinu da vidi'

Da su emocije u potpunosti nestale, pokazalo se i u trenutku kada je voditeljica Gaga zamolila Lidiju da nabroji Lukine pozitivne osobine. Lidia je imala ozbiljan problem pronaći lijepu riječ, pa je iskreno analizirala njegov karakter:

"Mislim da iako ispravno zna da se treba izviniti, mnogo više gleda stvari samo iz svoje perspektive. Nema tolku širinu da vidi...", otkrila je Lidia pred kamerama.

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